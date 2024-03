Feriadão terá chuvas intensas em boa parte do Brasil, alerta Inmet; veja a previsão

O feriadão da Semana Santa é um dos poucos estendidos deste ano. Por isso, muitas pessoas aproveitaram para planejar viagens. No entanto, chuvas intensas e tempestades podem cair em boa parte do território brasileiro, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia.

Rio de Janeiro e São Paulo terão acúmulo de chuva ao longo da sexta-feira e sábado, porém, o tempo pode firmar no domingo e até mesmo aparecer sol entre nuvens. Já em Belo Horizonte, o cenário segue com acúmulo de água e temperaturas amenas, variando entre 18 °C e 28 °C.

Uma tempestade pode atingir as capitais Porto Alegre e Florianópolis, no sul do país, mas perderá intensidade ao longo de sábado e domingo. Já na região Norte e Nordeste a previsão é de chuva intensa ao longo de sexta-feira e instabilidade nos outros dois dias.

Na região Centro-Oeste segue um alerta de “Perigo” para chuvas intensas na cor laranja. Significa que poderá ocorrer de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos (60–100 km/h). Além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.