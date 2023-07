Fazenda divulga estimativas para inflação e PIB enquanto governo negocia embarque do Centrão

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda divulga nesta quarta-feira, 19, o 3º Boletim Macrofiscal com as estimativas do governo para o Produto Interno Bruto (PIB) e para a inflação de 2023 e 2024. Também é esperado para o dia novidades sobre as negociações políticas para que Centrão embarque no governo, com a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de viagem para a Bélgica. Novos anúncios de ministros podem ocorrer nos próximos dias.

Como mostrou a EXAME, Lula está convencido de que precisa abrir espaço no governo e atrair para a base parlamentar partidos do Centrão. Para isso, o chefe do Executivo já autorizou a entrega da Caixa, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e do Ministério do Esporte para partidos como o PP e Republicanos.

O Ministério do Desenvolvimento Social também está na mira dos parlamentares de centro.

Segundo assessores do presidente ouvidos reservadamente pela EXAME, as negociações estão em curso e devem ser anunciadas formalmente nos próximos dias.

O início desse processo se deu na última semana, com a formalização do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) como ministro do Turismo.

Projeções do governo para a economia

O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal e a subsecretária de Política Fiscal, Débora Freire, detalharão as projeções para a inflação e para o PIB em coletiva às 14h, que será transmitida pelo YouTube.

No último Boletim Macrofiscal, o Ministério da Fazenda estimou que a economia crescerá 1,9% em 2023 e 2,3% em 2024. Além disso, a equipe econômica projetou que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraria alta de 5,58% neste ano e elevação de 3,63% no próximo.