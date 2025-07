Família de criança que morreu no cânion Fortaleza ia fazer lanche quando menina correu e caiu

"Eles estavam se deslocando para um banco de descanso no cânion, onde iriam fazer um lanche. A menina saiu correndo e o pai também, para alcançá-la, mas não conseguiu, e ela acabou caindo", disse Mohr à Rádio Gaúcha.

Bianca teria Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme informado pelo Corpo de Bombeiros o G1. Ela foi encontrada sem vida no fim da noite desta quinta-feira (10). A confirmação oficial da morte foi feita pelo Corpo de Bombeiros pouco depois da meia-noite desta sexta (11). Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSD) lamentou o ocorrido.

A tragédia ocorreu durante uma visita da família ao Parque Nacional da Serra Geral, um dos destinos mais procurados do Rio Grande do Sul. A menina, natural de Curitiba (PR), estava com os pais quando caiu de uma altura de cerca de 70 metros, por volta das 13h40. As buscas foram iniciadas imediatamente, com o apoio de drones com câmeras térmicas, que localizaram a criança por volta das 17h30, em uma área de difícil acesso.

A equipe de resgate iniciou a descida de rapel às 22h10 e chegou até a menina cerca de 20 minutos depois. Às 23h38, Bianca e os socorristas foram içados de volta à superfície, e a confirmação da morte veio pouco depois.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSD) lamentou profundamente o ocorrido. "Quero deixar minha solidariedade à família que enfrenta uma perda irreparável. Agradeço também às nossas forças de segurança pela dedicação e esforço no resgate", declarou.

O cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral a 23km do centro da cidade e é uma das atrações turísticas naturais da região. O local ficará fechado nesta sexta (11). Segundo a Urbia Cânions Verde, concessionária que administra a atração turística em Cambará do Sul (RS), a medida foi tomada "em sinal de luto e respeito".