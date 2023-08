Falta de energia que atingiu Grande Fortaleza foi causada por falha em subestação, diz Eletrobras

Apenas três dias após o apagão que atingiu Estados do país inteiro, moradores de pelo menos 44 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, voltaram a ficar sem luz durante a madrugada e início da manhã deste sábado. O desabastecimento de energia provocou ainda pane em sinais de trânsito e na iluminação pública, causando transtornos no trânsito.

Indagada sobre a nova pane na energia, a Enel Distribuição Ceará, responsável pelo fornecimento de energia na região afetada, afirmou que, após um "desarme na linha da empresa transmissora que atende o Ceará", a companhia identificou um desligamento também em sua linha de transmissão, o que causou a interrupção no fornecimento de energia para alguns clientes nas regiões Metropolitana e Fortaleza.

A Chesf, subsidiária da Eletrobras, é a empresa responsável pela transmissão de energia até as linhas da Enel, que distribui a energia aos clientes, sejam residenciais, industriais ou comerciais.

O desligamento na rede da distribuidora, diz a Enel, trata-se de processo normal de proteção do sistema elétrico que ocorre após alguma oscilação na rede.

Segundo a Enel, a energia foi restabelecida para todos os clientes de forma gradativa em pouco mais de uma hora, até 5h57. A distribuidora acrescentou ainda que trabalha em conjunto com a Chesf "para apurar a dinâmica dos eventos". Até o início da manhã, ainda era possível ver relatos de moradores da Grande Fortaleza reclamando de intermitência na energia.

Eletrobras diz que defeito teve origem em subestação

Também procurada, a Eletrobras, por sua vez, afirmou que o desligamento teve origem em defeito na subestação Pici II, em setor sob responsabilidade da Enel Ceará.

Segundo a responsável pela Chesf, a subestação é compartilhada entre a Chesf e a Enel Ceará. Nela, a linha de 69kV, de menor tensão, é de responsabilidade da Enel e a de mais alta tensão (230 kV), de responsabilidade da Chesf. O problema, segundo a empresa, ocorreu no setor de 69kV, portanto, sob responsabilidade da Enel Ceará.

"Imediatamente após o desligamento, a Eletrobras Chesf informou a disponibilidade de todos os seus ativos ao Operador Nacional do Sistema (ONS), procedendo o restabelecimento do setor de 230kV, logo após autorização da Enel Ceará", acrescentou.

Procurada pela reportagem oOperador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pelo monitoramento e controle do Sistema Interligado Nacional (SIN), informou que apurou a situação, esclareceu os motivos da falha, e acrescentou que não foi constatada "qualquer ligação" com o apagão da última terça-feira. Veja a nota na íntegra:

" O Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), responsável pelo monitoramento e controle do Sistema Interligado Nacional (SIN), informa que às 04h28min deste sábado, 19 de agosto, houve o desligamento de parte da Subestação Pici II, interrompendo 198 MW das cargas da região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

A parte desligada corresponde ao setor de distribuição, operando na tensão de 69 kV desta Subestação que é de propriedade da ENEL Ceará.

Em 3 minutos, mais precisamente às 04h31min, já tinham sido recompostos 147 MW destas cargas.

ENEL Ceará identificou que um dos circuitos de alimentação de energia apresentou um defeito em sua chave seccionadora (uma espécie de interruptor deste circuito). Após a necessária intervenção, o circuito foi restabelecido, normalizando o atendimento de energia por completo a todas as cargas interrompidas às 05h57min. No momento da ocorrência chovia muito na região.