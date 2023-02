Falha elétrica provoca transtornos na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo

Uma falha elétrica na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo paralisou a circulação de trens e provocou transtornos para passageiros durante a manhã desta quarta-feira, 15. Por volta das 12h40, o problema ainda persistia.

"Técnicos atuam para restabelecer a circulação plena de trens na Linha 4-Amarela, que, às 10h13, apresentou falha elétrica. No momento, estamos prestando serviço nos dois sentidos das estações Paulista a Luz e de Vila Sônia a Pinheiros. Entre Paulista e Pinheiros, a operação é feita por via única", disse a ViaQuatro.

Ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência (Paese) foram acionados e reforçam o transporte de passageiros entre Butantã e Paulista, de acordo com a concessionária. No entanto, os passageiros também reclamam da superlotação dos veículos.

"Desci na Paulista e lá eles estavam encaminhando para a porta da estação, onde eles nos colocariam em um ônibus com sentido à Avenida Faria Lima, na região da Vila Olímpia. Mas estava um caos. Tudo muito desorganizado, com os ônibus lotados. Era impossível entrar. Eu decidi pedir um carro por aplicativo particular e gastei mais de uma hora para uma viagem que duraria 20 minutos", disse a publicitária Bruna Oliveira, de 27 anos.

Nas redes sociais, usuários relatam ainda que havia tumulto não somente nas plataformas, mas também no acesso de escadas rolantes das estações, entre elas a de Pinheiros e da Paulista. Eles também citam dificuldade no acesso das catracas.

Muitos reclamaram da falta de informação por parte da ViaQuatro, concessionária que administra a linha. Há queixas ainda de passageiros que ficaram presos dentro dos vagões, no momento em que o problema aconteceu. Eles relataram a falta de assistência e pessoas passando mal.

De acordo com a concessionária, os passageiros estão sendo constantemente orientados por avisos sonoros emitidos nos trens e estações e também pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) da empresa.

Em razão da falha elétrica na Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) afirmou, por volta das 12h40, que a Linha 1-Azul, Linha 2-Verde e Linha 3-vermelha funcionavam com velocidade reduzida.