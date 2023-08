Falha elétrica na Linha 4 Amarela lota estações e gera atrasos na circulação de trens em SP

A Linha-4 Amarela do metrô de São Paulo apresenta falha elétrica na manhã desta terça-feira, 15. No site oficial da concessionária ViaQuatro, que opera a linha, é informado que os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais, mostram as estações Luz e República com plataformas lotadas. Segundo relatos de pessoas no local, na estação da Luz, apenas uma plataforma está liberada, porém, sem a chegada de novos trens. O fluxo de passageiros realiza integração para outras linhas do Metrô e da CPTM.

Essa é a segunda falha elétrica da linha que afeta a circulação de trens em horário de pico em menos de um mês. Em julho, a Linha 4-amarela parou de funcionar às 18h30 entre as estações Oscar Freire e Paulista. Os passageiros precisaram seguir até a estação Paulista pelos trilhos do metrô.