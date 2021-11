FAB vai investigar queda de avião que matou cantora Marília Mendonça

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), vai investigar a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. O órgão é responsável por apurar as causas de acidentes envolvendo a aviação civil e militar no Brasil.

Os investigadores que vão atuar no caso são do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), localizado no Rio de Janeiro.

"Na Ação Inicial os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência", diz trecho da nota.

A apuração do Cenipa tem por propósito a prevenção de eventuais novos acidentes com características semelhantes. O órgão não tem por objetivo apontar responsáveis nem fazer a investigação criminal.