Explosão em fábrica de Curitiba deixa ao menos um morto e oito desaparecidos; veja vídeo

Pelo menos uma pessoa morreu e oito estão desaparecidas após uma grande explosão atingir as instalações da fábrica da Enaex Brasil, antiga Britanite, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira, 12.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, equipes de resgate foram acionadas por volta das 05h50 para o quilômetro 1 da Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com informações apuradas pelo O Globo, os focos de incêndio que se alastraram após a explosão já foram controlados.

Informações preliminares deram conta de que ao menos 15 pessoas ficaram feridas no incidente. Até o momento não há a confirmação no número total de mortos e feridos. Segundo reportagem do G1, a empresa funciona 24 horas por dia, então havia funcionários nas dependências no momento da explosão.

O CBPR confirmou que três vítimas estavam do lado de fora e foram atendidas com ferimentos leves.

Vídeos de circuitos de segurança flagraram o momento em que é possível ouvir o alto estrondo na região. Outro registro mostrou a fumaça decorrente do fogo.

Os bombeiros foram acionados pouco depois das 6h desta terça-feira (12) após uma detonação acidental em uma fábrica de explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Saiba mais na reportagem: https://t.co/yl9bRfCbBS#NoArNaCBN pic.twitter.com/bFYRqQzqpr — Rádio CBN (@CBNoficial) August 12, 2025

Até o momento não há informações sobre mortes e as equipes de resgate seguem no local.

Procurada pela EXAME, a Enaex ainda não retornou ao pedido de contato. O espaço segue aberto.