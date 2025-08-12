Brasil

Explosão em fábrica de Curitiba deixa ao menos um morto e oito desaparecidos; veja vídeo

O caso ocorreu no município de Quatro Barras, região metropolitana da capital Paranaense; equipes de resgate seguem no local, que foi interditado

Redação Exame

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10h42.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 11h23.

Pelo menos uma pessoa morreu e oito estão desaparecidas após uma grande explosão atingir as instalações da fábrica da Enaex Brasil, antiga Britanite, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira, 12.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, equipes de resgate foram acionadas por volta das 05h50 para o quilômetro 1 da Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com informações apuradas pelo O Globo, os focos de incêndio que se alastraram após a explosão já foram controlados.

Informações preliminares deram conta de que ao menos 15 pessoas ficaram feridas no incidente. Até o momento não há a confirmação no número total de mortos e feridos. Segundo reportagem do G1, a empresa funciona 24 horas por dia, então havia funcionários nas dependências no momento da explosão.

O CBPR confirmou que três vítimas estavam do lado de fora e foram atendidas com ferimentos leves.

Vídeos de circuitos de segurança flagraram o momento em que é possível ouvir o alto estrondo na região. Outro registro mostrou a fumaça decorrente do fogo.

Até o momento não há informações sobre mortes e as equipes de resgate seguem no local.

Procurada pela EXAME, a Enaex ainda não retornou ao pedido de contato. O espaço segue aberto.

