Expectativa de vida do brasileiro sobe para 76,4 anos e supera índice anterior à pandemia, diz IBGE

A expectativa de vida do brasileiro ao nascer subiu para 76,4 anos em 2023, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 28. Esta é a primeira vez que a esperança de vida no Brasil supera o período anterior à pandemia da Covid-19. Em 2019, a expectativa era de 76,2 anos, mas caiu nas duas medições seguintes em decorrência das mortes causadas pela doença.

Em 2020, o brasileiro tinha a esperança de chegar aos 74,8 anos. Este índice reduziu, em 2021, para 72,8 anos. Em 2022, houve a retomada do crescimento quando a expectativa chegou aos 75,5 anos, mas esta é a primeira vez que o índice retoma à normalidade e supera a realidade pré-pandêmica. Na comparação com a última medição, o avanço é de 0,9 ano.

A esperança de vida ao nascer é determinada com base na taxa de mortalidade em todas as idades. Ao nascer, a estimativa é que um brasileiro viva, em média, até os 76,4 anos. No entanto, isso não quer dizer que, para quem chegou até os 70 anos, restam apenas cinco anos de vida.

De acordo com o IBGE, aqueles que alcançam essa idade têm uma expectativa de vida adicional de 15,1 anos. Colocando de outro modo, se um adulto conseguiu chegar aos 70 anos, suas chances de ultrapassar o patamar esperado ao nascer são maiores.

Este dado tem importância e relevância nacional por ser usado na hora de calcular o fator previdenciário nas aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o Regime Geral de Previdência Social.

Mulheres vivem 6,6 anos a mais