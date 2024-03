Expansão territorial da milícia pode estar por trás do assassinato de Marielle Franco

Ronnie Lessa foi preso em março de 2019 pela participação nos assassinatos. Na delação de Élcio de Queiroz, ele é apontado como autor dos disparos. Lessa foi expulso da PM e condenado, em 2021, a quatro anos e meio de prisão pela ocultação das armas que teriam sido usadas no crime.

Élcio de Queiroz

Élcio é ex-sargento da Polícia Militar e foi expulso da corporação em 2015. Na delação, afirmou que dirigia o carro que perseguiu o veículo onde estavam a vereadora e seu motorista, além da assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado. Está preso desde 2019 e fez a delação premiada na qual apontou a participação de mais uma pessoa, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, o Suel, nas duas mortes.

Negociação para apontar mandantes

Na última segunda-feira, Lessa teve uma audiência com um juiz auxiliar do ministro do STF Alexandre de Moraes. Na sessão, ele confirmou o conteúdo dos seus depoimentos e concordou com os termos do acordo firmado com a PF e a Procuradoria-Geral da República. A colaboração de Lessa foi fechada há duas semanas com a Polícia Federal e com o aval do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público estadual (MPRJ). A delação foi homologada na última terça-feira.

Ronnie Lessa está detido na penitenciária federal de Campo Grande (MS) e responde a dez ações penais — entre elas, é réu por dois duplos homicídios e tráfico de armas. Para apontar os mandantes dos homicídios, ele concordou em ter uma espécie de unificação de sentenças, com o estabelecimento de uma pena total que fique entre 20 e 30 anos de prisão. Com a homologação, ele também passará a cumprir pena em uma unidade carcerária no Rio de Janeiro.

Outros envolvidos revelados