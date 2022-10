EXAME tem audiência recorde na cobertura das eleições 2022

A EXAME teve um dia de recordes no domingo, 2/10. Enquanto os brasileiros foram às urnas e depois se concentraram em acompanhar e entender a apuração de resultados, a EXAME montou uma força-tarefa que trouxe 6 milhões de brasileiros para seu site em 24h. É a maior audiência diária da publicação que nasceu há 55 anos com o objetivo de ser uma voz ativa no fortalecimento do empreendedorismo e das instituições brasileiras.

O recorde foi alcançado tendo nosso objetivo como norte. Num ambiente político conflagrado, com mentiras pipocando nas redes sociais e com os temas relevantes muitas vezes relegados ao segundo plano, focamos no que importa. Coordenada pelo editor Luciano Pádua, a redação da EXAME produziu reportagens com serviços para os eleitores nos 27 estados e no Distrito Federal. Também produziu reportagens especiais sobre pautas essenciais para os próximos quatro anos. Foram milhares de reportagens publicadas apenas em agosto, setembro e nos primeiros dias de outubro.

Investimos como nunca em novos formatos, e em novas formas de se comunicar com nossa audiência. No domingo, uma live de 4 horas, ancorada por Gilson Garrett e Luciana Lima, trouxe em primeira mão informações dos dados que chegavam em tempo real, analisadas por Maurício Moura, CEO do IDEIA, e por Vinícius Rodrigues Vieira, professor da Faap. Mais de 250 mil pessoas acompanharam o que a EXAME tinha a dizer em vídeo. Nosso site trouxe ainda, pela primeira vez, informações da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. E nossas redes sociais, do Instagram ao TikTok, trouxeram gráficos, textos e vídeos em volume inédito.

Foi a coroação de um projeto que começou em 2020, quando a EXAME começou a publicar pesquisas eleitorais e de avaliação de governo produzidas pelo instituto IDEIA. Mas foi também a confirmação da confiança conquistada pela mais tradicional publicação de economia do país. Eleições são eventos que mexem com projeções econômicas, com planejamento de empresas, com atração de investimentos, com geração de emprego e renda. Neste primeiro turno, mais de 6 milhões de brasileiros confiaram na EXAME para iluminar seu voto, e sua visão de futuro.

