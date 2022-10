EXAME promove evento sobre melhores práticas e soluções em infraestrutura; confira como participar

De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil investiu apenas 1,6% do PIB no setor de infraestrutura ano passado, sendo que cálculos da Consultoria Inter.B apontam para um valor mínimo necessário de 3,64%. Ou seja, independentemente do que aconteça no país nos próximos meses, um esforço para destinar mais recursos para essa categoria terá que ser feito.

Segundo especialistas, é necessário muito mais investimento para garantir a manutenção dos projetos que já existem e pensar em novos empreendimentos. Em uma entrevista para o jornal O Globo, por exemplo, o economista da CNI, Matheus de Castro, afirma que é preciso expandir tanto os investimentos feitos pela iniciativa privada quanto os pelo governo.

"Para expandir a infraestrutura, precisaríamos de 4% do PIB ao ano para que, em meados do século, tivéssemos um nível de estoque de infraestrutura suficiente para as nossas necessidades", explica Castro.

Assim, há uma janela de oportunidades para iniciativas públicas e privadas investirem na infraestrutura nos próximos anos. Por isso, a EXAME organizou um fórum com diversos especialistas e agentes do ramo para discutir o futuro da temática no Brasil e apoiar novas iniciativas de investimentos.

Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos

No dia 8 de novembro (terça-feira), a partir das 9h, acontece no Centro Histórico de São Paulo o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos. O evento tem como objetivo discutir as melhores soluções e práticas para a inovação das cidades e reúne profissionais experientes no assunto. As vagas são limitadas e a venda dos ingressos está sendo realizada por lotes. Até o momento desta publicação, 60% delas já foram preenchidas.

Além de poder atualizar os conhecimentos nos temas abordados, os participantes terão um momento para fortalecer o networking e conhecer outras pessoas que estão pensando e moldando o futuro do país.

Confira os tópicos abordados:

Tecnologias e gestão das cidades: Como a conectividade pode transformar cidades

Aspectos políticos e econômicos na decisão dos investimentos

em infraestrutura

Saneamento, transportes e a qualidade de vida: Como a iniciativa, o desempenho e seus resultados podem influenciar a sociedade

Projeções dos planos de governo para a infraestrutura

A pandemia do COVID-19 e os modelos de contratação

Programação completa

09h - A visão e os planos do Presidente da República para o setor de infraestrutura

10h - A visão e os planos de 5 governadores para o setor de infraestrutura

11h - Conjunturas políticas, econômicas e regulatórias que impactarão as decisões e a performance dos investimentos em infraestrutura no Brasil em 2023

12h -O que você precisa conhecer e entender sobre o setor de infraestrutura em 2023 (PPPs, Concessões, leilões e infraestrutura)

13h - Intervalo para almoço e networking

14h - ESG E SUSTENTABILIDADE – Como o conceito de infraestrutura sustentável está sendo implementado no Brasil

15h - Como o saneamento tornou-se o setor mais atrativo para investimentos

16h - As oportunidades e os desafios no setor de transportes e mobilidade

17h - Encerramento

