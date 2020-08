EXAME POLÍTICA: novo podcast analisa as eleições americanas

Faltam pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ocorrem no dia 3 de novembro. Os americanos terão de decidir se mantêm por mais quatro anos o presidente Donald Trump na Casa Branca ou se dão uma chance ao candidato democrata, Joe Biden.

Na corrida eleitoral americana, além da tradicional disputa entre republicanos e democratas, um fator será determinante para quem irá sair vencedor das urnas: a pandemia do novo coronavírus, que já infectou quase 6 milhões de americanos e matou mais de 170 mil pessoas nos Estados Unidos.

É neste contexto que EXAME lança o podcast EXAME POLÍTICA – temporada Eleições Americanas, que trará a análise dos principais fatos que envolvem a disputa pela Casa Branca.

Participam do programa Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e fundador do Ideia, instituto de pesquisa especializado em opinião pública, o jornalista Sergio Teixeira Júnior, que de Nova York cobre as eleições americanas para EXAME, e Fabiane Stefano, editora de macroeconomia da EXAME, apresentadora do programa.

Neste primeiro episódio, o debate tratou das convenções dos partidos Democrata e Republicano, que deram início oficialmente à corrida eleitoral americana.

“As convenções sempre foram eventos internos para ativar as bases de ambos os partidos. Este ano, justamente por causa da pandemia, foram feitos eventos mais televisivos, o que atraiu a atenção de mais gente”, diz Moura.

Outro assunto que entrou na pauta deste primeiro programa foi o voto pelo correio, que deve ter uma adesão inédita em função da pandemia.

“Nas eleições de 2016, 40 milhões de americanos votaram pelo correio. A expectativa para este ano é que número seja mais que o dobro, por causa da pandemia”, diz Teixeira, autor de uma reportagem sobre o tema na última edição de EXAME.

O podcast EXAME POLÍTICA – temporada Eleições Americanas vai ao ar às sextas-feiras em todas as plataformas digitais.