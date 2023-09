EXAME lança canal no WhatsApp: saiba como se inscrever para receber as principais notícias do dia

A EXAME lançou seu canal no WhatsApp nesta terça-feira, 26. Com a novidade, você terá em seu celular novos boletins de notícias de qualidade na plataforma de mensagens mais popular do Brasil.

No canal, você terá na palma da mão resumos de diferentes conteúdos produzidos pelo principal veículo de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país.

A proposta é oferecer os destaques do cenário nacional e internacional, com foco em política, economia, mercados e negócios. Com a Exame, você será avisado das principais coberturas e acontecimentos a qualquer momento do seu dia, para não ficar de fora dos assuntos em que estão alta.

Com a EXAME mais perto de você, é possível também compartilhar conteúdos de qualidade com sua comunidade, para que notícias relevantes estejam sempre no centro das discussões e ao alcance de cada vez mais pessoas.

Todos os conteúdos disponibilizados no canal da Exame de forma gratuita.

Para se inscrever no canal, basta acessar aqui.

Como se inscrever no canal da EXAME no WhatsApp?

Os canais do WhatsApp foram lançados neste mês pela Meta. Para encontrar a novidade no aplicativo do WhatsApp, basta ir até a aba 'Atualizações' e então deslizar até a seção 'Canais'. Lá, é possível buscar por diversos canais. Para se inscrever, basta clicar no botão '+' que fica ao lado dos nomes da cada canal.