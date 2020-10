EXAME/IDEIA: Bolsonaro vence Lula, Moro e Doria nas eleições de 2022

Se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seria reeleito em qualquer cenário. No primeiro turno, o presidente receberia 30% das intenções de voto, contra 18% de Luiz Inácio Lula da Silva e 10% do ex-ministro Sergio Moro. Na sondagem ainda aparecem Ciro Gomes, com 9%, Luciano Huck, com 5%, e João Doria, com 4%.

No caso de uma disputa de segundo turno, Moro seria o candidato com mais chances de enfrentar Bolsonaro. O ex-ministro aparece com 35% das intenções de voto, e o presidente com 41%. Já contra Lula, Bolsonaro receberia 43% das preferências, diante de 33% do candidato do PT. Contra o governador de São Paulo, o presidente tem uma vantagem maior, com 42% das intenções de voto, e Doria com 21%.

Os dados fazem parte da mais recente pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. A cada quinze dias, EXAME/IDEIA traz pesquisas de opinião exclusivas com foco no cenário político.

Os números gerais da pesquisa oscilaram dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, em relação ao registrado na sondagem EXAME/IDEIA do final de agosto. O novo levantamento foi realizado com 1.200 pessoas, por telefone, em todas as regiões do país, entre os dias de 5 e 8 outubro.

“Os cenários das duas pesquisas estão muito semelhantes. Mas destaco que nesta rodada Bolsonaro tem uma ampla maioria entre aqueles que se declaram evangélicos (45%). Também se consolida entre os mais pobres (31%), principalmente por conta do auxílio emergencial”, destaca Maurício Moura, fundador do IDEIA.

A pesquisa também estratificou os votos por escolaridade e região. Bolsonaro vence em todos os cenários, com vantagem mais significativa entre aqueles com ensino fundamental (37%). Por região, a maior margem é registrada no Norte (38%), no Centro-Oeste (35%) e no Nordeste (31%). As recentes idas do presidente a estados nordestinos estão surtindo efeito em puxar votos em um treduto antes de maioria petista.

Analisando o critério de renda, Bolsonaro também tem maioria em todos os estratos. A vantagem está na classe C, em que 31% disseram que votariam nele se as eleições fossem hoje. Nas classes A e B o presidente tem 27% das intenções de voto. Já entre os mais pobres, das classes D e E, ele tem 24%.

No extrato mais pobre da população, após o presidente, Ciro Gomes e o apresentador Luciano Huck seriam os mais votados no primeiro turno e receberiam cada um 18% das intenções de voto.

Aprovação

A pesquisa também quis saber dos eleitores se eles estão satisfeitos com a maneira como o presidente governa. Após uma quebra na sequência de alta, a aprovação do governo Bolsonaro voltou a subir e chegou a 39%. Os que desaprovam a gestão do presidente somam 42%.

“Isso mostra como a população brasileira está altamente dividida entre os que apoiam e os que não apoiam o governo. A popularidade de Bolsonaro mostra que ele já está no segundo turno e a oposição está muito diluída”, diz Moura.