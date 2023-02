Ex-presidente Bolsonaro dará palestra em igreja evangélica na Flórida com ingressos de até US$ 50

O ex-presidente Jair Bolsonaro dará uma palestra em uma igreja evangélica da Assembleia de Deus, a Church of All Nations (“Igreja de Todas as Nações”, em tradução livre) em Boca Raton, na Flórida, neste sábado. Os ingressos, que variam entre 10 e 50 dólares, esgotaram em dois dias de venda.

Nas redes sociais, muitos brasileiros reclamam que não conseguiram comprá-los. Um deles, chamado Carlos Dal Mas, afirma que foi de Orlando para Boca Raton só para assistir à palestra de Bolsonaro. “Preciso de dois ingressos. Vim de Orlando só para participar. E agora?”, indaga.

Nas últimas semanas, Bolsonaro passou a palestrar em eventos conservadores nos EUA. Recentemente, o ex-presidente participou de um encontro promovido por uma organização fundada por Charlie Kirk, jovem de 29 anos que é um popular agitador da extrema-direita americana, e apontada como incentivadora da invasão ao Capitólio, em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021.

O próximo evento, “um encontro entre Bolsonaro e a comunidade brasileira do sul da Flórida”, está sendo organizado pela YES Brazil USA, um grupo de “cristãos de direita”, como eles se definem. Nos canais oficiais tanto da igreja, quanto da organização do evento e do próprio Bolsonaro, não há menção sobre o tema específico da palestra.

Nas páginas oficiais da igreja que sediará o encontro não há uma única menção à palestra. No seu calendário oficial, o próximo evento será somente no dia 12, domingo, com uma venda de bolos e pães que arrecadará fundos para que os jovens da igreja visitem o District of Fine Arts.

Perguntados sobre qual será o tema da fala de Bolsonaro e quantos ingressos foram vendidos, a YES Brazil USA não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Principal e mais influente semanário de notícias dos Estados Unidos, a revista Time publicou, esta semana, uma reportagem sobre a rotina de Jair Bolsonaro (PL) na Flórida. A nova vida do ex-presidente em um condomínio nos arredores da cidade de Orlando foi descrita pela publicação como "surreal". O ex-mandatário está nos EUA desde 30 de dezembro do ano passado, quando deixou o Brasil sem reconhecer a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para a revista, a presença de Bolsonaro na Flórida tem sido "um espetáculo bizarro, mesmo para um estado com uma longa história de refúgio para personagens excêntricos". A reportagem menciona que o ex-presidente tem recebido — e registrado em sua conta no TikTok com 5,3 milhões de seguidores — as visitas que recebe de brasileiros usando uniforme da seleção brasileira de futebol. Nesses encontros, "famílias sorridentes" entregam a Bolsonaro "cestas de pão, morangos, flores e Nutella".

A publicação também questiona o que ex-presidente está fazendo na Flórida enquanto o Brasil está "enredado em turbulência". O advogado de Bolsonaro, Felipe Alexandre, disse à Time que o ex-mandatário solicitou um visto de turista de seis meses para ficar nos EUA e está aguardando os "resultados desejados".

"Ele gostaria de tirar uma folga, esfriar a cabeça e curtir ser turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o próximo passo", afirmou Alexandre em mensagem enviada por e-mail à revista.

Reduto de extrema-direita

A Time lembra que o estado americano é um local de conexão de grupos de extrema-direita também integrados por brasileiros. A revista destaca que Bolsonaro deixou seu "perfil relativamente discreto desde que chegou à Flórida" para dar palestra em evento conservador uma semana antes de Lula ir à Casa Branca para se encontrar com o presidente americano Joe Biden.

Bolsonaro também participou de um evento conservador promovido por brasileiros que vivem nos EUA. Na ocasião, conforme descrição da revista, Bolsonaro sentou-se "sob os holofotes em um pequeno palco em um shopping center em Orlando, sentado em uma poltrona roxa ao lado de um pufe felpudo e uma única flor".

Um pequeno grupo de fãs pagou até US$ 50 para ver Bolsonaro e filmá-lo enrolado na bandeira brasileira, cercado por pessoas rezando e cantando louvores.