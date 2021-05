Ex-MBL, vereador Fernando Holiday pede para se filiar ao Novo

O vereador Fernando Holiday, de São Paulo, anunciou que pediu nesta terça-feira (25) para se filiar ao partido Novo. "Sempre vi no NOVO uma esperança na política. E, por essa razão, sempre usei o padrão do partido como parâmetro de atuação. Espero ser aprovado e realizar o sonho de ser NOVO de verdade", publicou no Twitter.

No mês passado, a líder do partido na Câmara Municipal de São Paulo, vereadora Janaína Lima, havia convidado o parlamentar para se filiar à sigla. Segundo Janaína, durante sessão no Plenário, Holiday tem "portas abertas" no partido.

O vereador estava sem legenda desde abril, quando foi expulso do Patriota, sigla à qual era filiado, após críticas que fez ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), à época candidato ao cargo. Lira era o nome apoiado pelo Palácio do Planalto e pelos parlamentares aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Holiday, pelo Twitter em fevereiro, "com Arthur Lira, a corrupção e a velha política prevalecem".

O vereador criticou também as conversas para que Bolsonaro, sem partido, se filiasse à sigla. "Como se não bastasse o Patriota ter se aliado a Arthur Lira para a presidência da Câmara, agora Bolsonaro foi convidado para vir. Isso que é uma direção partidária sem rumo, desmoralizada, podre e repugnante. As diretrizes estão sendo de uma sem-vergonhice sem tamanho", escreveu em janeiro.

Holiday foi membro e deixou o Movimento Brasil Livre (MBL). As críticas do vereador ao presidente cresceram após rompimento do governo com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, tido pelo movimento como símbolo da luta anticorrupção.