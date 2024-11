“Eu os trato melhor do que os democratas”, diz Trump sobre latinos durante reta final de campanha

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, viajou nesta quinta-feira, 31, para o estado do Novo México, onde fez um comício no qual tentou atrair o voto decisivo de eleitores hispânicos.

“Eu os trato melhor do que os democratas”, disse ele no evento de campanha.

A presença de Trump na cidade de Albuquerque ocorreu em um momento em que persiste a controversa participação do comediante Tony Hinchcliffe em um comício do republicano em Nova York no último domingo.

Na ocasião, Hinchcliffe chamou Porto Rico de “ilha de lixo flutuante”, o que rendeu manifestações de repúdio por parte de personalidades de origem latina.

Na quarta-feira, Trump driblou a polêmica quando chegou a outro ato eleitoral em um caminhão de lixo, aproveitando uma desastrosa fala do atual presidente americano, Joe Biden, que respondeu à piada racista de Hinchcliffe chamando os apoiadores do candidato republicano de “lixo”.

“Antes de mais nada, os hispânicos adoram Trump”, disse o próprio magnata em seu comício no Novo México, nesta quinta.

Ele enfatizou que os hispânicos “são inteligentes”, “muito mais inteligentes do que a pessoa que está concorrendo na chapa do Partido Democrata (a vice-presidente Kamala Harris)" e "muito mais inteligentes do que Biden”.

“Eu os trato muito melhor do que os democratas, que estão destruindo o país. Portanto, estou aqui por um motivo simples. Gosto muito deles, e isso é bom para minhas credenciais com a comunidade hispânica ou latina”, afirmou.

Trump não está no Novo México em terreno favorável. De acordo com a média de pesquisas elaborada pelo portal FiveThirtyEight, Kamala lidera as intenções de voto nesse estado com quase 7 pontos de vantagem.

Entre os latinos em geral nos Estados Unidos, a vice-presidente também está na frente, embora a margem seja muito menor do que a de Biden nas eleições de 2020: Kamala tem 13 pontos de margem, contra 26 que o atual ocupante da Casa Branca teve quando disputou com Trump.

A porcentagem da população do Novo México que se identifica como hispânica ou latina foi de 50,1% em 2021, acima da média nacional de 18,8% e a mais alta de qualquer estado do país.

“Eu adoro os hispânicos. Eles são trabalhadores árduos. São empreendedores, ótimas pessoas, calorosos. Às vezes, calorosos demais”, disse Trump, que lamentou não ter ido ao Novo México ante.

O ex-presidente também lembrou a intenção de lançar “o maior programa de deportação da história dos Estados Unidos” e reiterou sua retórica sobre imigrantes ilegais, prometendo “resgatar todas as cidades e vilas que foram invadidas e conquistadas e prender os criminosos cruéis e sanguinários” que chegaram ao país irregularmente.

“Espero que vocês votem em Trump. O dia 5 de novembro de 2024 será o dia da libertação dos EUA”, declarou.