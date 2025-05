Etecs têm vagas para o segundo semestre; inscrições para vestibulinho estão abertas

Começou na segunda-feira, 12, o período de inscrições para o vestibulinho 2025/2 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O prazo para os interessados se registrarem vai até o dia 10 de junho. Para participar, os candidatos devem acessar o site oficial do vestibulinho e efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 30,00. Quem se enquadrar nos critérios estabelecidos pode solicitar a redução dessa taxa até o dia 15 de maio, ficando com o valor de R$ 15.

Redução de taxa

A solicitação de redução de 50% na taxa de inscrição está disponível para os candidatos que atendam a um dos seguintes requisitos: sejam estudantes com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam em situação de desemprego. O prazo para pedir a redução vai até o dia 15 de maio, e a confirmação do benefício depende da análise do pedido.

Vagas e cursos

Ao todo, são oferecidas 36.346 vagas, distribuídas entre cursos técnicos, especializações e vagas remanescentes. As oportunidades abrangem diversas modalidades de ensino, incluindo cursos presenciais, semipresenciais e à distância. As opções de formação estão distribuídas em mais de 100 cursos técnicos oferecidos em unidades das Etecs espalhadas por todo o estado de São Paulo.

Calendário do Vestibulinho 2025/2