Estudante é preso pela PF por ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira

De acordo com a PF, a ameaça foi feita um dia antes de uma viagem do parlamentar ao Espírito Santo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18h15.

A Polícia Federal prendeu um estudante que fez ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) nas redes sociais. A prisão ocorreu nesta quinta-feira, 11, no Espírito Santo.

O homem foi preso em flagrante após o deputado solicitar a continuidade das investigações e a punição pelo crime de ameaça. Segundo a polícia, a ameaça foi feita um dia antes de uma viagem do parlamentar ao Espírito Santo.

"A prisão ocorreu após a vítima representar pela continuidade das investigações e pela persecução penal do crime de ameaça", explicou a PF, em nota.

O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Federal em São Mateus (ES) para a formalização dos procedimentos legais. Além da abertura de inquérito, a Polícia Federal afirmou que vai investigar a possível participação de outras pessoas nas ameaças ao deputado federal.

"A PF também instaurou inquérito para apurar outros fatos relacionados ao investigado, bem como a eventual participação de terceiros no crime".

Crítica às universidades

Em uma publicação na rede social X, Nikolas Ferreira declarou, sem comentar diretamente a ameaça de morte, que "as universidades brasileiras estão formando pessoas que desejam, concordam ou incentivam a morte de inocentes por questões políticas".

"Repito: as universidades brasileiras têm formado pessoas que desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes por desavenças políticas, tudo disfarçado sob rótulos como 'tolerância', 'amor' e 'democracia'. Isso não é só hipocrisia, é o triunfo da mentira descarada", escreveu o deputado.

Ele continuou criticando: "É a engenharia social que transforma assassinos potenciais em 'defensores da paz' e canalhas em 'intelectuais críticos'. A universidade brasileira, em vez de ser um templo do saber, virou um laboratório de degeneração moral".

