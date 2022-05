Estados Unidos dizem que brasileiros precisam confiar nas eleições

Os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que os brasileiros precisam confiar em sua democracia, depois que o presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida o sistema eleitoral.

Bolsonaro, um dos aliados mais próximos do ex-presidente americano Donald Trump, afirma sem provas que o sistema de votação eletrônica do Brasil é fraudulento.

VEJA TAMBÉM: Contrataremos empresa para fazer auditoria nas eleições, diz Bolsonaro



O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que os Estados Unidos "confiam muito nas instituições democráticas do Brasil. O país tem um histórico sólido de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores", declarou.

“É importante que os brasileiros, enquanto aguardam suas eleições no fim do ano, confiem em seus sistemas eleitorais, e que o Brasil, mais uma vez, esteja em condições de mostrar ao mundo, por meio dessas eleições, a solidez duradoura da democracia brasileira”, continuou Price.

O presidente Joe Biden tem procurado evitar conflitos públicos com Bolsonaro e buscado cooperação sempre que possível, inclusive na questão climática, crucial para o Brasil.

Bolsonaro reconheceu publicamente uma visita discreta feita no ano passado pelo chefe da CIA, William Burns, que costuma ser encarregado de transmitir mensagens delicadas do governo americano.

Bolsonaro diz que Brasil pode quebrar se Petrobras aumentar combustíveis

Com viagem de Bolsonaro, Pacheco assume Presidência da República

Chapa Lula-Alckmin lança pré-candidatura neste fim de semana

Com incentivo de Anitta e DiCaprio, Brasil ganha 2 milhões de eleitores