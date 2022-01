Estado de SP antecipa vacinação de crianças de 5 a 8 anos; veja datas

O estado de São Paulo decidiu antecipar o início da última fase da aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em crianças. Desde esta sexta-feira, 28, a faixa etária entre 5 e 8 anos já pode se dirigir aos postos de vacinação nos 645 municípios. Antes, a previsão era começar somente na segunda-feira, 31. A capital paulista já tinha iniciado a imunização deste grupo no começo da semana.

De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, já foram imunizadas 875.042 crianças entre 5 e 11 anos em São Paulo. A meta é vacinar, com pelo menos a primeira dose, todas as crianças até a segunda semana de fevereiro. O estado já distribuiu todas as doses previstas de Coronavac e de Pfizer infantil aos municípios.

“A medida vai permitir que os municípios acelerem a vacinação das crianças, fundamental neste momento de grande circulação da variante ômicron. Mais de 2 milhões de crianças se beneficiam com o novo calendário em todo o estado de SP. Cada dia é fundamental para a proteção das crianças”, destaca Regiane de Paula, coordenadora do PEI.

A orientação é para que os pais e responsáveis fiquem atentos à segunda dose. No caso da vacina feita pelo Instituto Butantan, o intervalo é de 28 dias. Já o imunizante da Pfizer é de 21 dias.

Datas

Crianças com 5 anos - aplicação da vacina da pediátrica Pfizer a partir do dia 28 de janeiro

- aplicação da vacina da pediátrica Pfizer a partir do dia 28 de janeiro Crianças entre 5 e 8 anos - aplicação da vacina pediátrica da Pfizer ou Coronavac a partir do dia 28 de janeiro

- aplicação da vacina pediátrica da Pfizer ou Coronavac a partir do dia 28 de janeiro Crianças imunossuprimidas só podem receber o imunizante da Pfizer

só podem receber o imunizante da Pfizer Crianças e adolescentes com 9 anos ou mais já recebem a vacina

Como saber o tamanho da fila na cidade de São Paulo

Para facilitar e agilizar o tempo de vacinação contra a covid-19, a prefeitura de São Paulo criou um serviço online que monitora como está o tamanho da fila em todos os postos da capital paulista. O "filômetro" pode ser acessado por meio do site.

Para conferir como está a situação da fila no posto onde deseja ir, basta acessar o site De Olho na Fila. Os locais estão divididos em ‘Posto-Volante’, ‘Drive-Thru e Mega Posto’. Há ainda uma outra categoria que classifica as unidades por regiões: centro, leste, norte, oeste e sul.

Ao selecionar o posto de vacinação, há uma indicação por cor de como está a situação. Verde significa sem filas; amarelo é uma fila pequena; laranja é quando está média; vermelho é sinônimo de fila grande; e cinza é de locais sem dados disponíveis.