Estado de São Paulo volta à fase amarela da quarentena nesta segunda-feira

São Paulo volta, nesta segunda-feira (4), para a fase amarela da quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus. Por decisão do governo de São Paulo no dia 31 de dezembro, todos os 645 municípios do estado voltaram à fase 1-vermelha, a mais restritiva do plano, entre os dias 1 e 3 de janeiro.

O objetivo era tentar conter o avanço de casos do novo coronavírus que, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, cresceram 76% em dezembro em São Paulo, na comparação com novembro. Mortes cresceram 66% no mesmo período.

Durante a etapa mais restritiva, shoppings, bares, comércio de rua, academias, restaurantes, concessionárias, escritórios, eventos culturais e salões de beleza não puderam funcionar. Passado este período, o estado volta para a fase 3-amarela do Plano São Paulo, em que comércio e serviços podem operar com até 40% de capacidade e horário de funcionamento restrito.

A mudança só não acontecerá para a cidade de Presidente Prudente. Com forte avanço nos casos e falta de leitos de UTI, a região fica, até a próxima reclassificação, na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica.

O Plano São Paulo tem cinco fases: do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).