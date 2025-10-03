Este fim de semana chove? Confira a previsão do tempo nas capitais do país

O fim de semana divide o Brasil em dois cenários climáticos bem distintos. Enquanto a Região Sul se prepara para um período de chuvas intensas que podem causar transtornos, o Centro-Oeste e grande parte do Nordeste enfrentam uma situação oposta: tempo seco e níveis críticos de umidade do ar.

A Região Sul será a mais afetada pelas mudanças atmosféricas. Uma frente fria avança sobre os três estados entre sábado, 4, e domingo, 5, trazendo pancadas fortes que podem acumular mais de 60 milímetros de chuva em diversas localidades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Esse volume é suficiente para provocar alagamentos, deslizamentos em áreas de risco e complicações no trânsito.

No extremo oposto, o Centro-Oeste e a maior parte do Nordeste atravessam um período de estiagem. A umidade relativa do ar deve cair abaixo de 30% nessas regiões, patamar considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde.

Esse cenário exige cuidados redobrados com hidratação e pode agravar problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

A Região Norte registra chuvas concentradas na porção oeste da Amazônia, enquanto o Sudeste mantém tempo estável na maior parte do território. Apenas o litoral capixaba e o leste mineiro devem ter precipitações leves ao longo do fim de semana.

Região Sul

Porto Alegre

A capital gaúcha enfrenta o fim de semana mais chuvoso do país. No sábado, os termômetros variam entre 16 °C e 26 °C, com temporais isolados que devem trazer entre 20 e 40 mm de chuva. Os ventos podem chegar a 40 km/h.

No domingo, as temperaturas ficam entre 17 °C e 27 °C, mas os volumes de chuva aumentam consideravelmente, podendo atingir entre 25 e 50 mm. Há alertas para ventania com rajadas de até 45 km/h e risco de alagamentos em áreas baixas.

Florianópolis

A ilha registra tempo instável nos dois dias. No sábado, a mínima fica em 18 °C e a máxima em 28 °C, com acumulados de 20 a 40 mm e ressaca no litoral. Os ventos sopram entre 20 e 40 km/h.

O domingo traz temperaturas entre 19 °C e 27 °C, mas a chuva se intensifica com volumes de 25 a 50 mm. Os ventos se fortalecem, podendo atingir 45 km/h, com risco elevado de inundações em áreas vulneráveis.

Curitiba

A capital paranaense tem sábado com mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. As pancadas isoladas à tarde trazem entre 10 e 20 mm de chuva, com ventos de 15 a 30 km/h.

No domingo, os termômetros marcam entre 15 °C e 26 °C, com chuva persistente que pode acumular de 15 a 25 mm. Os ventos aumentam de 20 a 35 km/h, com alertas para possíveis deslizamentos.

Região Sudeste

São Paulo

Fim de semana seco na capital. O sábado apresenta mínima de 17 °C e máxima de 28 °C, com céu parcialmente nublado e possível neblina matinal. A probabilidade de chuva é baixa, com acumulados de apenas entre 1 e 4 mm.

O domingo segue sem chuva significativa, com temperaturas entre 18 °C e 29 °C. A umidade fica entre 45% e 75%, com calor moderado à tarde.

Rio de Janeiro

O sábado tem mínima de 20 °C e máxima de 30 °C, com variação de nuvens e brisa marinha. Os acumulados não passam de 1 a 3 mm. O mar pode ficar agitado no litoral.

No domingo, as temperaturas sobem ligeiramente, entre 21 °C e 31 °C. Há possibilidade de garoa leve no litoral leste, com volumes de 2 a 5 mm. Os ventos ficam entre 20 e 35 km/h.

Belo Horizonte

O sábado apresenta céu claro com mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Praticamente não há chuva, com umidade entre 40% e 70%.

O domingo esquenta um pouco mais, com temperaturas entre 17 °C e 30 °C. Pode ocorrer garoa eventual, mas sem volumes expressivos (de 0 a 2 mm). A sensação de calor aumenta à tarde.

Vitória

Diferentemente das demais capitais do Sudeste, Vitória pode ter chuva. No sábado, as temperaturas ficam entre 19 °C e 30 °C, com chuva fraca pela manhã que traz de 3 a 8 mm. Os ventos costeiros sopram entre 15 e 30 km/h.

No domingo, os termômetros marcam entre 20 °C e 31 °C, com chuvas esparsas que acumulam de 5 a 12 mm. Há alertas para mar agitado e umidade elevada (de 75% a 100%).

Região Centro-Oeste

Brasília (DF)

O sábado tem mínima de 18 °C e máxima de 32 °C, com baixa chance de chuva à tarde (de 1 a 3 mm). A umidade fica entre 50% e 80%, mas pode cair bastante no período da tarde.

O domingo é ainda mais seco e quente, com temperaturas entre 19 °C e 33 °C. Praticamente não há chuva, e a umidade pode cair para níveis críticos de 45%. É fundamental manter-se hidratado.

Goiânia

O sábado apresenta mínima de 20 °C e máxima de 33 °C, com tempo parcialmente nublado e pouquíssima chuva (de 1 a 3 mm). A umidade varia entre 40% e 70%.

No domingo, o calor se intensifica. As temperaturas ficam entre 21 °C e 34 °C, com céu predominantemente ensolarado. A umidade pode cair para níveis críticos de 35% à tarde, com alto risco de queimadas.

Cuiabá

O sábado tem mínima de 22 °C e máxima de 35 °C, com pancadas isoladas à tarde que podem trazer de 5 a 10 mm. A umidade varia entre 60% e 90%.

O domingo esquenta ainda mais, com temperaturas entre 23 °C e 36 °C. As chuvas isoladas se intensificam um pouco, com volumes de 8 a 15 mm e possíveis trovoadas. Há risco de alagamentos em áreas baixas.

Campo Grande

O sábado apresenta mínima de 20 °C e máxima de 32 °C, com nebulosidade e pancadas isoladas à tarde que trazem de 5 a 15 mm. A probabilidade de chuva é de 60%.

No domingo, as temperaturas ficam entre 21 °C e 33 °C. As chuvas continuam esparsas, mas com volumes um pouco maiores (de 8 a 20 mm), além de risco de trovoadas.

Região Nordeste

Salvador

O sábado tem mínima de 22 °C e máxima de 29 °C, com céu parcialmente nublado e chuvas esparsas à tarde (de 2 a 5 mm). A umidade fica entre 70% e 90%. No domingo, as temperaturas sobem ligeiramente, entre 23 °C e 30 °C. As chuvas permanecem baixas na costa (de 3 a 7 mm), com brisa costeira moderada.

Fortaleza

O sábado apresenta temperaturas estáveis, entre 25 °C e 32 °C, com pancadas isoladas à tarde que trazem de 2 a 5 mm. A brisa marinha sopra entre 15 e 25 km/h. No domingo, os termômetros ficam entre 25 °C e 33 °C. As chuvas continuam isoladas (de 3 a 7 mm), com umidade costeira alta (entre 75% e 95%).

Recife

O sábado tem mínima de 23 °C e máxima de 30 °C, com nebulosidade variável e chuvas pontuais no litoral (de 4 a 8 mm). Pode haver ressaca leve. No domingo, as temperaturas ficam entre 24 °C e 31 °C. As chuvas isoladas continuam no Agreste e Litoral, com volumes de 5 a 12 mm e umidade elevada.

Natal

O sábado apresenta mínima de 24 °C e máxima de 31 °C, com tempo parcialmente nublado e chuvas muito baixas (de 1 a 4 mm). O interior fica seco. No domingo, as temperaturas sobem para 25 °C a 32 °C, com sol predominante e poucas pancadas (entre 2 e 5 mm). A brisa marinha sopra forte, entre 20 e 30 km/h.

João Pessoa

O sábado tem mínima de 23 °C e máxima de 29 °C, com nebulosidade variável e chuvas pontuais à tarde (de 4 a 8 mm). Os ventos ficam entre 15 e 25 km/h. No domingo, as temperaturas ficam entre 24 °C e 30 °C, com chuvas isoladas e possível garoa matinal (de 5 a 10 mm). A umidade se eleva para 80% ou 100%.

Maceió

O sábado apresenta mínima de 22 °C e máxima de 29 °C, com variação de nuvens e chuvas isoladas à tarde (de 3 a 7 mm). Não há alertas significativos. No domingo, os termômetros marcam entre 23 °C e 30 °C. As pancadas à tarde continuam, com volumes de 5 a 10 mm e brisa costeira moderada.

Aracaju

O sábado tem mínima de 22 °C e máxima de 30 °C, com chuvas esparsas à tarde devido à instabilidade costeira (de 2 a 5 mm). A umidade fica entre 70% e 90%. No domingo, as temperaturas sobem para 23 °C a 31 °C, com pancadas isoladas à tarde (de 3 a 6 mm) e maior umidade no litoral.

São Luís

O sábado apresenta mínima de 24 °C e máxima de 31 °C, com céu nublado e pancadas com trovoadas (entre 10 e 20 mm). Há risco de alagamentos locais.

No domingo, as temperaturas ficam entre 25 °C e 32 °C. As chuvas isoladas se intensificam, com volumes de 12-25 mm e umidade muito alta (de 85% a 100%).

Teresina

O sábado traz calor seco intenso, com mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. As chuvas são isoladas e baixas (de 2 a 6 mm), com umidade entre 50% e 80%.

O domingo esquenta ainda mais, com temperaturas entre 24 °C e 36 °C. A precipitação é mínima (de 1 a 4 mm), e há alto risco de insolação devido ao calor extremo.

Região Norte

Manaus

O sábado tem mínima de 23 °C e máxima de 33 °C, com céu parcialmente nublado e pancadas à tarde (de 15 a 30 mm). A umidade fica muito alta (de 80% a 100%), com possíveis raios.

No domingo, as temperaturas sobem ligeiramente, entre 24 °C e 34 °C. As chuvas se intensificam com trovoadas frequentes, acumulando de 20 a 40 mm.

Belém

O sábado apresenta temperaturas estáveis, entre 24 °C e 32 °C, com pancadas e trovoadas à tarde influenciadas pela ZCIT (de 5 a 15 mm). Há risco de alagamentos localizados.

No domingo, os termômetros permanecem entre 24 °C e 32 °C. As chuvas isoladas continuam, com volumes de 8 a 20 mm e sensação térmica elevada devido à umidade de até 100%.

Macapá

O sábado tem mínima de 24 °C e máxima de 31 °C, com céu nublado e pancadas com trovoadas (de 10 a 20 mm). A ZCIT está ativa, com risco de inundações. No domingo, as temperaturas ficam entre 25 °C e 32 °C. A umidade permanece muito alta (de 90% a 100%), com trovoadas isoladas que trazem de 12 a 25 mm.

Porto Velho

O sábado apresenta mínima de 22 °C e máxima de 33 °C, com céu nublado e pancadas à tarde (entre 8 e 15 mm). Trovoadas são possíveis. No domingo, os termômetros marcam entre 23 °C e 34 °C, com umidade alta (de 75% a 100%) e chuvas esparsas de 10 a 20 mm.

Rio Branco

O sábado tem mínima de 22 °C e máxima de 32 °C, com céu parcialmente nublado e chuvas isoladas à tarde (de 5 a 10 mm). A umidade varia entre 65% e 90%. No domingo, as temperaturas ficam entre 23 °C e 33 °C, com pancadas isoladas um pouco mais intensas (entre 7 e 15 mm) e tendência úmida.

Boa Vista

O sábado apresenta mínima de 24 °C e máxima de 34 °C, com pancadas isoladas à tarde típicas do Norte (de 5 a 10 mm). Possíveis trovoadas. No domingo, o calor se intensifica. As temperaturas ficam entre 25 °C e 35 °C, com chuvas esparsas de 7 a 15 mm e umidade alta.

Palmas

O sábado tem mínima de 22 °C e máxima de 34 °C, com variação de nuvens e baixa chuva (de 2 a 5 mm). A umidade fica entre 50% e 80%, mas pode cair à tarde.

O domingo esquenta bastante, com temperaturas entre 23 °C e 35 °C. O tempo fica quente e seco, com sol predominante e acumulados menores que 2 mm. Há risco de insolação.