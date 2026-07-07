Era do gelo? Mais de 40 cidades no Rio Grande do Sul registram temperaturas negativas

Ao menos 42 municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de 0°C na manhã desta terça-feira, de acordo com levantamento da MetSul Meteorologia, que mantém estações de monitoramento no estado.

A menor temperatura foi registrada em Pinheiro Machado, na região sul do estado, a cerca de 350 quilômetros de Porto Alegre, onde os termômetros marcaram -5,2°C.

Segundo os dados da MetSul, Bagé registrou -3,5°C, seguida por Santana do Livramento (-3,2°C), São Gabriel (-2,5°C), Ibirubá (-2,3°C) e Espumoso, Jóia e Soledade, com -2,1°C. Rosário do Sul e Campos Borges tiveram mínima de -2,0°C.

Também foram registradas temperaturas negativas em Ajuricaba e Tupanciretã (-0,9°C); Panambi e Alegrete (-0,8°C); Tapera (-0,7°C); Santo Augusto (-0,6°C); Fortaleza dos Valos, Santo Ângelo, Venâncio Aires e Minas do Leão (-0,5°C); São José dos Ausentes, Condor e Pontão (-0,4°C); Ronda Alta (-0,3°C); Sobradinho e Salto do Jacuí (-0,2°C); e Porto Xavier (-0,1°C).

Manhãs com temperatura abaixo de zero

Esta foi a terceira manhã do mês com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Em 2026, o estado já acumula 33 dias com mínimas abaixo de zero. O menor registro do ano ocorreu em 16 de junho, quando Pinheiro Machado marcou -6,4°C.

De acordo com o Climatempo, a previsão para quarta-feira no Rio Grande do Sul é de sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado. À noite, a tendência é de diminuição da nebulosidade e poucas nuvens.