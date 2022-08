Entrevista, caminhada e sabatina: veja agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 25. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 7h30, tem entrevista para Rádio e TV Jovem Pan (ao vivo).

Às 9h, assina o documento "Presidente Amigo da Criança – Abrinq", em São Paulo (SP).

Endereço: Rua Araguari, 835, auditório no 1º andar, Vila Uberabinha.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 10h, participa de cerimônia do Dia do Soldado, com a Imposição da Medalha do Pacificador e da Medalha Exército Brasileiro, em Brasília (DF).

Às 17h, participa de solenidade de posse dos ministros Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 20h30, será entrevistado ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo.

Simone Tebet (MDB):

Às 10h30, participa de sabatina O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço: Redação e Estúdio do jornal O Globo, rua Professor Clementino Fraga, 35 Cidade Nova.

Às 14h, participa de caminhada no Buraco do Lume.

Endereço: Confluência da Rua São João, com Avenida Rio Branco e Avenida Nilo Peçanha.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

