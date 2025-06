Entenda o motivo da prisão do ex-ministro Gilson Machado e sua ligação com Mauro Cid

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira, 13, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado em Recife. A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 e confirmado pela EXAME.

O ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de tentar obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid e facilitar uma possível saída do país.

Segundo a PF, existem indícios que apontam que Gilson procurou o Consulado de Portugal em Recife para conseguir um passaporte para Cid, mas não teve sucesso. Houve a suspeita de que ele poderia procurar outras embaixadas ou consulados com o mesmo objetivo, para que o tenente-coronel deixe o país.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) terminou a abertura de uma investigação contra Machado por uma possível tentativa de atrapalhar o andamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado, já que ex-ajudante de ordens é um dos réus.

Cid teve ordem de prisão determinada, mas revogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta manhã. Mauro Cid vai prestar um depoimento à Polícia Federal ainda nesta sexta-feira sobre tentativa de obter passaporte que facilitaria saída do país. O documento, segundo a investigação, teria sido obtido por intermédio do ex-ministro Gilson Machado, que foi preso na manhã desta sexta.

Quem é Gilson Machado?

Próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Machado é conhecido por postar vídeos tocando sanfona, em apoio ao aliado. Ele ganhou projeção ao disputar a prefeitura de Recife no ano passado contra João Campos (PSB) e ao integrar uma comitiva de bolsonaristas que viajaram para os EUA para a posse de Trump.

Sanfoneiro, veterinário e empresário, Gilson Machado comandou a pasta do Turismo durante os dois últimos anos da gestão passada e, ao final do mandato, tentou se candidatar ao Senado.

Ele, no entanto, saiu derrotado e foi indicado, em seguida, para assumir a Embratur nos meses finais do governo Bolsonaro. Já no ano passado, ele disputou a prefeitura de Recife com o apoio de Bolsonaro, porém perdeu uma segunda vez ao ser superado por João Campos (PSB), prefeito reeleito no primeiro turmo com 78,1% dos votos.