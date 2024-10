Engler x Fuad: quem está na frente a 9 dias da eleição para prefeito de BH no segundo turno

A 9 dias do segundo turno da eleição para prefeito de Belo Horizonte, o cenário segue embolado entre o atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), e o deputado estadual Bruno Engler (PL), de acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas entre segunda-feira, 14, e sexta-feira, 18.

Nesta semana, os institutos Quaest, Futura Inteligência/100% Cidades e Real Time Big Data publicaram suas primeiras análises sobre a corrida, apontando resultados diferentes.

De acordo com a Futura e a Quaest, Fuad lidera e deve ser reeleito. Enquanto a pesquisa Real Time BIg Data, apesar de apontar o candidato à reeleição numericamente na frente, mostra um empate técnico entre ele com Engler.

Abaixo você confere um resumo de cada uma das duas primeiras pesquisas na semana seguinte ao primeiro turno da eleição. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva às variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação. Segundo turno: quem está na frente nas pesquisas para prefeito de BH Futura Inteligência/100% Cidades em BH O atual prefeito Fuad Noman (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 51% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a empresa 100% cidades. divulgada nesta segunda-feira, 14. O deputado estadual Bruno Engler (PL) aparece com 40,4% das intenções de voto. Os eleitores que afirmam votar em branco ou nulo somam 2,2% e os que não sabem ou não quiseram responder são 6,3%. Pesquisa Futura de segundo turno em BH Fuad Noman : 51%

: 51% Bruno Engler : 40,4%

: 40,4% Ninguém/Branco/Nulo : 2,2%

: 2,2% NS/NR/Indeciso: 6,3% Pesquisa Futura de votos válidos em BH Fuad Noman : 55,8%

: 55,8% Bruno Engler: 44,2% Espontânea No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista com nome de candidatos, 16,1% apontam que estão indecisos em quem votar no dia 27 de outubro. Fuad Noman : 43,9%

: 43,9% Bruno Engler : 34,8%

: 34,8% Ninguém/Branco/Nulo : 4,9%

: 4,9% Outros : 0,4%

: 0,4% NS/NR/Indeciso: 16,1% A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MG-05511/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 11 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. Quaest em BH Na Quaest, o atual prefeito tem 46% das intenções de voto na disputa do segundo turno pela prefeitura Belo Horizonte e o deputado estadual do PL aparece com 37%.

Pesquisa Quaest de segundo turno em BH

Fuad Noman (PSD): 46%

46% Bruno Engler (PL): 37%

37% Indecisos : 5%

: 5% Branco/ Nulo/ Não vai votar: 12%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Fuad Noman aparece numericamente na frente com 33%, mas empatado tecnicamente pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com Engler, que tem 28%.

Fuad Noman (PSD): 33%

33% Bruno Engler (PL): 28%

28% Indecisos: 33%

33% Branco/ Nulo/ Não vai votar: 6%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MG-03563/2024 e realizou 1.002 entrevistas entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Globo.

Real Time Big Data em BH

O instituto Real Time Big Data indicou, contudo, um empate técnico entre Fuad e Engler. O candidato à reeleição do PSD tem 46% das intenções de voto e seu oponente do PL aparece com 45%.

Pesquisa Real Time Big Data de segundo turno em BH

Fuad Noman (PSD): 46%

Bruno Engler (PL): 45%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 6%

Pesquisa votos válidos em BH

Fuad Noman (PSD): 51%

Bruno Engler (PL): 49%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-06336/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 14 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Record.