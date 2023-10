Engavetamento entre carros e caminhão deixa 8 feridos na Rodovia dos Bandeirantes em SP

Uma batida entre três carros de passeio e um caminhão na Rodovia dos Bandeirantes deixou oito feridos e causou um congestionamento de 2 quilômetros, no sentido interior, na manhã desta sexta-feira, 13.

De acordo com a concessionária AutoBan, que administra a via, um dos veículos estava parado no acostamento na altura do km 24 da rodovia, na região de Perus, zona norte da capital, quando foi atingido pelo caminhão. Outros dois veículos também foram atingidos depois do primeiro impacto.

Bloqueio de faixas

Duas faixas da rodovia foram interditadas para a prestação de atendimento e socorro às vítimas que ficaram feridas no acidente.

Ainda de acordo com a AutoBan, um dos feridos ficou preso nas ferragens, mas o estado de saúde foi avaliado como "leve e moderado".

As outras vítimas também tiveram ferimentos leves.

Ainda não se sabe as causas do acidente e as autoridades devem pedir as imagens da rodovia para entender o que aconteceu com o motorista do caminhão, que também deverá ser interrogado.