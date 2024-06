Inscritos no Enem saltam 28% e atingem 5 milhões; MEC prorroga inscrições para gaúchos até dia 21

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou neste sábado, 15, que o sistema de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será reaberto para os estudantes do Rio Grande do Sul. O novo prazo começa neste domingo, 16, e vai até a próxima sexta-feira, 21.

As inscrições haviam se encerrado na sexta-feira, 14. A abertura de um novo prazo para os estudantes gaúchos ocorre em meio às dificuldades enfrentadas pela população do Rio Grande do Sul com os eventos climáticos.

As enchentes na região no fim de abril deste ano deixou mais de 600 mil pessoas desabrigadas e desvatou cidades inteiras, causando mais de 170 mortes. A tragédia gerou restrições na mobilidade e dificuldades de garantia de serviços básicos como energia e atendimento de saúde.

A inscrição é gratuita para quem mora no Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação avalia a necessidade de aplicação das provas em uma nova data para os participantes do estado.

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar estudantes. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país.

Os resultados são listados como critério único ou complementar em processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Inscrições crescem 28%

O MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registraram 5.055.699 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, alta de 28% na comparação com a última edição.

Mais da metade dos inscritos (2.731.757) não vai precisar pagar a taxa de inscrição porque teve a solicitação de isenção aprovada. Os concluintes, ou seja, aqueles que estão na última série do ensino médio, correspondem a 1.655.721 inscritos, sendo que 1.330.364 inscrições desse grupo foram gratuitas; e 325.357 deverão ser pagas.

Qual o valor da taxa de incrição?

Todos os inscritos no Enem que não são isentos da taxa de inscrição devem pagar R$ 85 até 19 de junho para ter direito a fazer a prova. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada.

Veja o passo a passo para realizar a inscrição no Enem 2024:

Passo 1. Ao acessar a Página do Participante, no portal do Inep, o candidato precisa informar o número do CPF, data de nascimento, dados pessoais e endereço.

Passo 2. Após preencher essas etapas, indique o estado e município onde deseja realizar a prova.

Passo 3. O candidato deve escolher se deseja que as cinco questões de língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol.

Passo 4. Caso não tenha cadastro e senha no Gov.br, na página https://sso.acesso.gov.br/ deve ser criado um cadastro e senha de acesso para ser utilizado na Página do Participante.

Passo 5. Verifique os dados e envie uma foto, conforme as orientações fornecidas.

Passo 6. Após confirmar e finalizar a inscrição, o candidato poderá acompanhar sua situação pela Página do Participante.

Quem está isento da taxa precisa se inscrever no Enem?

Sim. Todas as pessoas que desejam realizar a prova e concorrer a uma vaga no ensino superior precisam se inscrever na Página do Participante. Quem se enquadra nos critérios para ter acesso a taxa de isenção também precisa se inscrever. O direito a gratuidade não é garantia de inscrição no Enem.

Como será o Enem 2024

O Enem será realizado no primeiro e segundo domindo de novembro.

3 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação;

10 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários (no fuso de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30

Cronograma do Enem 2024