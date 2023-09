Enem: 8 dicas para se preparar nos últimos dois meses antes da prova

A prova mais importante entre os estudantes brasileiros está chegando: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá daqui a menos de dois meses, nos dias 5 e 12 de novembro. Com mais de 3,9 milhões de inscritos, os alunos precisam se concentrar e manter a calma para preencher vagas concorridas no ensino superior.

Por ser um período que demanda um preparo emocional que vai além do cronograma de estudos, Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, plataforma educacional de avaliação e análise de desempenho que atende alunos, professores e escolas de todo o Brasil, lista 8 dicas importantes para os candidatos conseguirem manter um foco nessa reta final dos estudos.

1. Priorize o descanso

Uma boa noite de sono afeta diretamente a performance e o aprendizado, proporcionando mais qualidade no desempenho de maneira geral. Tenha uma rotina, busque dormir no mesmo horário e faça a higiene do sono, se desligue das telas (smartphones e computadores) por pelo menos uma hora antes.

2. Busque por uma atividade física

Já foi comprovado em pesquisas que atividade física contribui para um aumento de produtividade e foco. Pode ser uma caminhada ou corrida ao ar livre por pelo menos 30 minutos por dia, já faz diferença, tanto na saúde física quanto mental.

3. Faça pausas

Tão importante quanto uma boa noite de sono, fazer pausas é essencial para ajudar na memorização dos conteúdos. Entre os recursos, há a técnica Pomodoro, método de gerenciamento de tempo desenvolvido por Francesco Cirillo no final da década de 1980, que consiste em estabelecer quatro ciclos de 25 minutos de foco total e cinco minutos de pausa.

4. Direcione seus estudos

É supercomum que cada aluno tenha mais facilidade com uma determinada matéria. Utilize isso ao seu favor, dessa forma você consegue priorizar as áreas que precisam de mais atenção. Algumas plataformas de educação, por exemplo, conseguem monitorar seu desempenho de respostas e acertos e fornecem um relatório bem detalhado sobre as áreas nas quais você tem mais aptidão.

5. Faça revisões

Estude todos os dias e revise os materiais no final de semana. Nessa hora, use e abuse da criatividade: faça flashcards, elabore mapas mentais, escreva resumos, releia o conteúdo em voz alta. Veja qual método encaixa melhor em sua rotina de estudos.

6. Resolva questões

Terminou uma aula? Resolva questões. Assim, é possível sintetizar mais os conteúdos e mapear onde está errando na compreensão da matéria, facilitando, também, a hora da revisão semanal.

7. Faça simulados e utilize banco de questões

Separe alguns dias para fazer provas antigas do Enem no mesmo tempo do dia do exame. Com isso, você estará melhor preparado tanto em relação aos conteúdos quanto ao emocional para a avaliação.

8. Respire fundo e siga em frente

Além do frio na barriga, haverá dias de altos e baixos. O preparatório da prova e o exame demandam muito do emocional. Respire fundo, olhe para a sua evolução até aqui, acredite em sua capacidade e vá em frente, que a jornada está apenas começando.

Por Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com