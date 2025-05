Enem 2025 será nos dias 9 e 16 de novembro; inscrições começam em 26 de maio

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta sexta-feira, 9, que o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será publicado em breve. Ele adiantou que as inscrições estarão abertas entre 26 de maio e 6 de junho e as provas acontecerão nos dias 9 e 16 de novembro.

As provas do Enem 2025 seguirão o modelo tradicional de aplicação em dois domingos consecutivos. No primeiro dia, 9 de novembro, os candidatos deverão responder a 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 de ciências humanas e a redação.

No segundo dia, 16 de novembro, a prova terá 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Confira os horários de aplicação das provas, baseados no horário de Brasília, mantidos nos últimos anos: