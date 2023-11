Enem 2023: milhões de candidatos fazem segundo dia de prova neste domingo

Milhões de estudantes em todo o país fazem, neste domingo (12), a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, deverão ser resolvidas – em cinco horas - 90 questões de matemática e ciências da natureza. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h, pelo horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Mais de 3,9 milhões de candidatos estão inscritos e cerca de 2,8 milhões compareceram ao primeiro dia de prova.

Para fazer as provas é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e documento de identificação válido, físico ou digital. Também é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição, onde figura o local de prova do participante.

Quem precisa justificar a presença no exame deve imprimir a declaração de comparecimento, que está disponível na Página do Participante. Ela deve ser assinada pelo aplicador no local de prova.

É recomendado que os candidatos levem lanches e água, uma vez que se trata de uma prova longa.

Documentos válidos

Entre os documentos de identificação válidos estão cédulas de identidade, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, Carteira de Registro Nacional Migratório, documento provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

Também são aceitos os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e Registro Geral (RG) Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

Eliminação

Para não ser eliminado do exame é preciso considerar algumas regras. Celulares são proibidos nas salas de aplicação, por exemplo. Eles devem ser desligados e colocados dentro do envelope porta-objetos, que será entregue na sala. O envelope será lacrado.

Além dos celulares e outros objetos eletrônicos - que deverão também estar desligados - todos os pertences como óculos escuros, chapéu, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros e chaves devem ser colocados no envelope.

Quem não seguir essa regra também pode ser eliminado da prova. Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado.

Os candidatos serão submetidos à revista eletrônica e os objetos e lanches também serão vistoriados. A recusa sem justificativa dessas vistorias pode ser motivo de eliminação.

Será eliminado do Enem o participante que se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa que não seja o aplicador da prova ou utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame. Também não pode registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.

Enem 2023

O Enem começou a ser aplicado no último domingo (5), quando os estudantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Os exames seguem neste domingo (12) em mais de 1,7 mil municípios de todo o país.

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sistema Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Podem ser usadas também para acessar o ensino superior em universidades estrangeiras.

Veja mais sobre o Enem 2023: