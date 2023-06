Enem 2023: inscrições terminam nesta sexta-feira; veja como se inscrever

As inscrições para o próximo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) terminal nesta sexta-feira, 16. As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

Qual o dia da prova do Enem 2023?

Inscrições : 5/6 a 16/06/2023

: 5/6 a 16/06/2023 Pagamento da taxa de inscrição : 5/6 a 21/6/2023

: 5/6 a 21/6/2023 Atendimento Especializado e Tratamento pelo Nome Social : Solicitação 5/6 a 16/6/2023; Resultado 26/06/2023; Recurso 26/6 a 30/6/2023; Resultado do recurso 05/07/2023

: Solicitação 5/6 a 16/6/2023; Resultado 26/06/2023; Recurso 26/6 a 30/6/2023; Resultado do recurso 05/07/2023 Aplicação Enem 2023 : 05 e 12/11/2023

: 05 e 12/11/2023 Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação : 12 e 13/12/2023

: 12 e 13/12/2023 Divulgação do Gabarito : 24/11/2023

: 24/11/2023 Resultados: 16/01/2024

Como se inscrever no Enem? acesse a área do candidato

Para se inscrever no Enem é necessário acessar a página do participante no site do Inep: enem.inep.gov.br/participante. Confira o passo a passo:

Informe seus dados pessoais : Durante a inscrição, você deverá informar o número do CPF e a data de nascimento.

: Durante a inscrição, você deverá informar o número do CPF e a data de nascimento. Preencha seus dados de contato : Informe um endereço de e-mail válido, um número de telefone fixo e/ou celular válido. O Inep utilizará o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame.

: Informe um endereço de e-mail válido, um número de telefone fixo e/ou celular válido. O Inep utilizará o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame. Escolha onde quer fazer a prova : Indique o estado e município onde deseja realizar o Enem.

: Indique o estado e município onde deseja realizar o Enem. Língua estrangeira : selecione a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova.

: selecione a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova. Crie seu cadastro e senha : Utilize o endereçohttps://sso.acesso.gov.br/para criar um cadastro e senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante.

: Utilize o endereçohttps://sso.acesso.gov.br/para criar um cadastro e senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante. Anote a senha em um local seguro, pois você precisará dela para: gerar o boleto com a taxa, que o Inep chama de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança); para realizar alterações nos dados cadastrais, acompanhar a inscrição, para obter resultados e outras funcionalidades. Verifique seus dados e anexe sua foto : Certifique-se de preencher corretamente todas as informações solicitadas, incluindo o Questionário Socioeconômico. Você também terá a opção de anexar uma foto atual, nítida e individual.

: Certifique-se de preencher corretamente todas as informações solicitadas, incluindo o Questionário Socioeconômico. Você também terá a opção de anexar uma foto atual, nítida e individual. Confirme os dados e acompanhe a situação da inscrição: Após concluir a inscrição, verifique se todos os dados estão corretos. O participante é responsável por preencher as informações corretamente. Além disso, acompanhe a situação da sua inscrição e confira o local onde realizará as provas.

Até que horas vai a inscrição do Enem 2023?

As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) acontecem até esta sexta-feira, 16. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 pela página do participante.

Até que dia pode pagar a taxa do Enem? O aluno precisa realizar o pagamento da taxa de R$ 85. O valor deve ser pago até o dia 21 de junho. A taxa deve ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito.

O que cai no Enem? Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em cinco categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Cada uma delas compreende os estudos realizados durante o ensino médio. É necessário estudar as matérias repassadas ao 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem.

Como fazer a isenção da taxa do Enem?

O prazo para entrar com a solicitação se encerrou no último dia 28. Nessa segunda, os candidatos podem consultar o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição.

Quem tiver o pedido de isenção ou a justificativa de ausência na prova do ano passado indeferidos poderá entrar com recurso até a próxima sexta-feira, 12. Esta última era obrigatória para os estudantes que conseguiram a isenção no Enem 2022, mas não compareceram aos dois dias da prova e tentaram novo abono este ano.

É importante ressaltar que mesmo pedindo a isenção da taxa, os participantes também devem se inscrever no Enem 2023.

De acordo com o edital do Enem 2023 publicado pelo MEC, as situações previstas para justificar a ausência na prova do ano anterior são:

morte na família;

assalto ou furto;

acidente de trânsito;

casamento ou união estável;

maternidade ou paternidade;

privação de liberdade;

emergência médica ou odontológica;

trabalho;

deslocamento a trabalho;

intercâmbio acadêmico ou atividade curricular.

Os candidatos que quiserem pedir atendimento especializado ou tratamento pelo nome social durante a aplicação do Enem 2023 também podem fazer a solicitação a partir da próxima segunda. O resultado do pedido será divulgado no dia 26.

Como calcular a nota do Enem?

Existem duas notas a serem calculadas, a média simples e a média por pesos. Veja como calcular cada uma delas:

Média simples: Para saber o resultado final, basta somar as cinco notas de cada uma das categorias — Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Com a soma feita, basta dividir o valor por cinco para obter a média simples.

Média por pesos: Essa segunda nota está mais voltada ao tipo de curso pretendido, porque o peso de cada uma das cinco categorias pode variar de acordo com cada universidade. Uma vez descoberto o peso (1, 2 ou 3) de cada categoria, é preciso multiplicar cada nota pelo peso atribuído pela universidade. Depois de multiplicar as notas de acordo com os pesos relativos, basta somar os resultados dividir o valor final pela soma de todos os pesos. O restante da divisão corresponde à média por pesos.

