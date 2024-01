Enem 2023: horas antes de ter resultado divulgado, site do Inep sai do ar

Nesta terça-feira, 16, a partir das 9h (horário de Brasília), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulga as notas do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), principal prova do país para acesso ao ensino superior público e privado. Mas o site da instituição está fora do ar durante a manhã.

Segundo internautas e estudantes, que publicaram suas insatisfações nas redes sociais — em especial no X, antigo Twitter —, a instabilidade do site começou na madrugada desta terça-feira. Vale dizer que ele é o único local de acesso para saber o resultado da prova. Os alunos que realizaram o Enem devem consultar a nota final do exame por meio da URL do Inep enem.inep.gov.br. Por lá, também é possível ter acesso às provas dos outros anos.

Ao todo, mais de 2,7 milhões de pessoas podem conferir suas notas no Enem de 2023, incluindo o desempenho em cada uma das disciplinas — Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e de Matemática — e redação.

O Ministério da Educação (MEC) afirma que as notas ficarão disponíveis no site do Inep logo após entrevista coletiva para imprensa, que foi marcada para as 9h desta terça.

Prouni e Sisu

O Enem surgiu em 1998 como uma prova para avaliar o desempenho do aluno no ensino médio. Em 2004, com a criação do Prouni (Programa Universidade para Todos) se tornou um dos canais para alunos ingressarem em uma universidade privada com bolsa de até 100%, e em 2010 aderiu ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa que oferece oportunidades de ingresso em universidades públicas brasileiras.

Vale ressaltar que tanto o Prouni quanto o Sisu apresentarão algumas mudanças neste ano.

Diferente dos anos anteriores, o Sisu deste ano terá apenas uma etapa de inscrição, que valerá para cursos com início no primeiro ou no segundo semestre de 2024;

No caso do Prouni, a novidade é que o governo ampliou o número de vagas para os cursos de Direito e Medicina;

Tanto o Sisu quanto o ProUni 2024 seguirão as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas.

Quando será possível ver a correção da redação?

Não será possível ver a correção da redação nesta terça, afirma Hansen, que diz que só será divulgada a nota do candidato. “O Inep diz que o espelho, que só sairá daqui a 90 dias, não é para o fim de correção da nota, apenas para fins pedagógicos, para a pessoa avaliar erros e melhorar a escrita.”

A correção da redação dos treineiros também não sairá nesta terça, afirma o professor e diretor do Descomplica.