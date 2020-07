Enem será aplicado em janeiro de 2021, decide MEC

Adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, será aplicado em janeiro e fevereiro de 2021. As datas definidas foram 17 e 24 de janeiro para a prova física e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a prova digital. Os resultados da prova sairão em 29 de março de 2021.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 8, pelo secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Antonio Paulo Vogel, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.

A definição da data vem duas semanas após a divulgação da pesquisa com os inscritos. A maioria preferia que a prova acontecesse em março, mas a necessidade de ajuste do calendário com as universidades do país forçou a antecipação do exame.

A coletiva foi conduzida pelo secretário executivo da pasta porque o MEC segue sem ministro após a saída de Abraham Weintraub em 18 de junho e a queda de Carlos Alberto Decotelli no último dia 30.

A edição 2020 do Enem tem 5,8 milhões de inscritos. Segundo o Inep, o total marca um aumento de 13,5% em relação ao ano passado.

O Instituto credita a ampliação dos participantes a fatores como a modalidade digital, extensão do período de pagamento e gratuidade automática. A modalidade sem custo foi utilizada por 83% dos inscritos.

Do total, 65,6% terminaram o ensino médio em anos anteriores, mais da metade tem mais de 20 anos de idade e 60% são mulheres. No recorte por cor, 47% são pardos, 34,7% são brancos, 13,3% são pretos e 2,2% são amarelos.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. A nota é usada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para faculdade federais, além de contar em vestibulares independentes, como USP e Unicamp.

Para as universidades privadas, o exame é utilizado no Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferta bolsas, e no Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que ajuda o estudante a arcar com as mensalidades.

Assista ao anúncio das novas datas do Enem 2020: