Enchente deixa 17 mortos no estado do Espírito Santo e mais de 200 famílias estão desabrigadas

Mais de 5 mil capixabas estão desalojados e 17 pessoas morreram em uma enchente histórica que atingiu cinco municípios no Espírito Santo neste sábado, 23. Entre as cidades mais atingidas pelas fortes chuvas estão Vargem Alta, Mimoso do Sul, Guaçuí, Bom Jesus do Norte e Apiacá.

Segundo assessoria do governo do estado, com base nas informações oficiais do Corpo de Bombeiros, 15 mortes foram registradas na cidade de Mimoso do Sul e 2 mortes na cidade de Apiacá.

No total, 255 famílias seguem desabrigadas. O governo do Estado retomou a ação “ES Solidário” e está organizando doações de água mineral, cestas básicas, cobertores, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Também foi disponibilizada uma conta no Banestes para o recebimento de doações em dinheiro, por meio do PIX, para atender às pessoas afetadas.

“Fizemos uma visita hoje nas três cidades mais atingidas pelas fortes chuvas. É tristeza, uma situação caótica de calamidade mesmo. Cenário de guerra, carro em cima de carro, todas as casas sujas, destruídas, lojas, empreendedores perdendo tudo, uma situação de fato muito grave.”, diz Renato Casagrande, governador do ES.

“Vamos ajudar a recuperar o patrimônio, a casa e o comércio. Neste momento é um atendimento essencial da água, do alimento, do remédio, do abrigo. Já iniciamos também o trabalho de limpeza da cidade”, diz governador que reforça que já lançou pacotes econômicos para ajudar empresários e famílias atingidas.