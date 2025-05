Empresas estatais tem prejuízo recorde de R$ 2,73 bilhões entre janeiro e abril, aponta BC

O resultado se junta ao problema fiscal que atinge o governo e coloca em questão a credibilidade do governo perante investidores. Segundo o comunicado do BC, a dívida bruta do Brasil voltou a subir em abril e atingiu R$ 9,2 trilhões, o que equivale a 76,2% do Produto Interno Bruto, um crescimento de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior.

No ano anterior, no mesmo período, as empresas estatais tiveram um prejuízo de R$ 1,6 bilhão, que cresceu com o decorrer do ano e chegou a R$ 6,73 bilhões no acumulado de janeiro a dezembro de 2024. Em 2023, o déficit foi de R$ 1,84 bilhão nos quatro primeiros meses do ano, mas caiu para R$ 656 milhões no resultado anualizado.

O cálculo do Banco Central desconsidera os grupos Petrobras e Eletrobras.