Empresas de ônibus suspendem viagens SP-Rio por causa de protestos na via Dutra

Empresas de ônibus que fazem a rota São Paulo-Rio de Janeiro cancelaram as viagens desta manhã, 31, e suspenderam a venda de novas passagens devido às manifestações de caminhoneiros na rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, que liga as duas capitais. As informações são da Socicam, gestora da Rodoviária do Tietê, em São Paulo.

Os bloqueios começaram na noite desde domingo, 30, após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a CCR RioSP, na manhã desta segunda, havia 18 km de retenção no sentido Rio de Janeiro e 10 km no sentido São Paulo. Em ambos destinos, o km final de lentidão é o 281, na altura de Barra Mansa (RJ).

Levantamento dos bloqueios

O Ministério da Infraestrutura informou que no momento há 47 pontos com obstruções de rodovias pelo Brasil. Em nota enviada ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a pasta disse que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitora a situação nas rodovias e atua pela liberação das vias. "Segundo a corporação, desde o início da manhã desta segunda-feira (31), o total de interdições vem caindo", afirma.

Desde a noite de ontem, após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos.

A PRF também informou que há pelo menos sete interdições em rodovias federais do Estado de Rondônia. No Twitter, a PRF informou que os pontos interditados estão nos Kms 1040 e 1069 da BR 364, altura de Porto Velho. Também há interrupção do tráfego em outras estradas do Estado nos municípios de Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal e Monte Negro. A instituição não informou quais medidas estão sendo tomadas para liberar as vias.

