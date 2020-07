Empresários próximos a Bolsonaro tomam precauções contra a Covid-19

Após Jair Bolsonaro revelar que está com o novo coronavírus, empresários que estiveram recentemente com o Presidente tomaram medidas de precaução contra a doença.

Na sexta-feira (3), uma comitiva de empresários liderada pelo presidente da Fiesp, a federação das indústrias de São Paulo, almoçou com Bolsonaro na Palácio da Alvorada. Na pauta: medidas de crédito para a retomada da economia.

Entre os convidados estavam lideranças empresariais como Rubens Ometto, da sucroalcooleira Cosan, Rubens Menin, da construtora MRV, Luiz Carlos Trabuco, do banco Bradesco, Candido Pinheiro, do plano de saúde HapVida, Fernando Queiroz, do frigorífico Minerva Foods, Carlos Alberto Oliveira, da montadora CAOA, Eugênio Mattar, da locadora Localiza, Francisco Gomes, da fabricante de aviões Embraer e Lorival Nogueira, da empresa de alimentos BRF.

Hoje, após o diagnóstico positivo de Bolsonaro, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, disse que está “se sentindo bem”. Ele está em quarentena em casa, “onde permanecerá até sair o resultado do exame molecular que será realizado entre a quinta-feira 9/7 e sexta-feira 10/7, segundo nota enviada pela assessoria da Fiesp.

Menin, fundador da construtora MRV, disse ter feito o teste hoje após o anúncio de Bolsonaro. O resultado deu negativo para o novo coronavírus.

Cândido Pinheiro, do plano de saúde Hapvida, disse ter pego a doença logo no início da pandemia. Em nota, ele disse que à época cumpriu a quarentena e não teve sintomas. O empresário disse estar atento com as questões de segurança em saúde. “Constantemente lava as mãos, ou faz uso de álcool gel. Ao chegar em casa, sempre se higeniza com muito cuidado para afiançar a segurança da família. Candido se encontra bem, sem sintomas gripais”, segundo a assessoria de imprensa da Hapvida.