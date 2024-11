Emmanuel Macron é visto caminhando por Copacabana após chegar ao RJ para o G20

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem estava no calçadão de Copacabana, na noite deste domingo. Por volta das 23h, um grupo de homens com terno e gravata acompanhados por uma mulher se destacou. Algumas pessoas que caminhavam ou andavam de bicicleta pelo local identificaram um dos integrantes do grupo como o presidente da França, Emmanuel Macron.

"Eu vi. Eu filmei. Não estou acreditando. Macron aqui falando com o povo, todo vereador. Muito aleatório", comentou surpreso um internauta, que fez imagens do passeio. "Essa é a esposa dele", identificou uma mulher que estava numa bicicleta.

A mesma mulher postou nas redes sociais dela uma selfie ao lado do presidente francês com a legenda "Eu e Macron meu amigo de BRT", brincado com o fato de que o estrangeiro estava passeando pela orla de Copacabana como um cidadão comum, que ela pode encontrar facilmente numa viagem de ônibus.

Vestindo terno, o líder francês caminhou pelo calçadão da praia acompanhado pela esposa, Brigitte Macron, e uma pequena comitiva. O passeio foi flagrado também pela rede de TV CNN.

Macron, que estava na Argentina, chegou ao Rio na tarde de domingo para participar das reuniões de cúpula do G20 que acontecem nesta segunda e terça-feira, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo.

Em Buenos Aires, Macron se encontrou com o presidente argentino Javier Milei, que também já está no Rio. Por aqui, ele terá encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras lideranças mundiais.

Macron também recorreu a suas redes sociais para anunciar que está na cidade. No Instagram, uma imagem do Cristo Redentor com as cores da bandeira do seu país foi postada, acompanhada da legenda "O símbolo do Rio de Janeiro com as cores da França. Verdadeira marca de amizade! Caro @LulaOficial, caros amigos brasileiros, neste dia de celebração da sua República, feliz festa! Estarei ao lado de vocês a partir de segunda-feira para o sucesso da sua Cúpula do G20".