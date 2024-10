Emília tem 57% e Luiz Roberto, 36,5%, no segundo turno em Aracaju, diz Futura Na pesquisa espontânea, a candidata do PL pontua com 52,7% das intenções de voto e o do PDT soma 32,8%, próximo do resultado da espontânea

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SE-06764/2024 e realizou 600 entrevistas pessoais entre os dias 9 e 10 de outubro (FACEBOOK/Reprodução)