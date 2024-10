A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Aracaju com 53,5% das intenções de voto, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 17. Se a eleição de segundo turno fosse hoje, a candidata do PL seria eleita contra o advogado Luiz Roberto (PDT), que pontua com 36,6%.

O total de votos brancos, nulos e em nenhum é de 6,4% e dos que não sabem ou não responderam é de 3,5%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto desde o resultado do primeiro turno, no dia 6 de outubro.

Na comparação com o estudo anterior, divulgado em 11 de outubro, a candidata do PL oscilou positivamente dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Já o candidato do PDT oscilou negativamente dois pontos.

Intenções de voto no segundo turno em Aracaju

Emilia Correa (PL) : 53,5%

: 53,5% Luiz Roberto (PDT) : 36,6%

: 36,6% Nenhum/Branco/Nulo : 6,4%

: 6,4% Não sabe/Não respondeu: 3,5%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SE-01369/2024 e realizou 740 entrevistas pessoais entre os dias 13 e 16 de outubro. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Pesquisa espontânea em Aracaju

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Emilia também lidera com 42,2% das intenções de voto, variação de três pontos percentuais positivos.

Luiz Roberto soma 27,8%, praticamente o mesmo percentual da pesquisa anterior, de 27,2%. Nesse cenário, os que não sabem ou não responderam sobe para 23,1%.

Emilia Correa : 42,2%

: 42,2% Luiz Roberto : 27,8%

: 27,8% Ninguém/Branco/Nulo : 6,5%

: 6,5% Não sabe/Não respondeu : 23,1%

: 23,1% Outros nomes citados: 0,4%