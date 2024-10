Emília Corrêa tem 57,8% e Luiz Roberto, 36%, no segundo turno em Aracaju, aponta Futura A vereadora do PL segue na liderança na segunda pesquisa do instituto. O candidato do PDT mantém praticamente o mesmo percentual

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SE-08389/2024 e realizou 600 entrevistas no dia 23 de outubro (FACEBOOK/Reprodução)