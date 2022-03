Em vídeo, Eduardo Leite anuncia "despedida" do governo do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) se despede do cargo com agendas em Santa Maria e Pelotas, segundo postou em seu perfil no Instagram na manhã desta quinta-feira. Na noite desta quarta, ele já havia usado a rede social para falar sobre os últimos momentos no Palácio Piratini. No vídeo, Leite aparece apagando luzes e fechando portas da sede do governo. Ele ainda não comentou a decisão de João Doria de abandonar a pré-candidatura à Presidência pelo PSDB.

"Nos últimos anos, em todos os finais de noite, eu tive essa mesma rotina: percorrer parte do @palaciopiratini revisando e apagando as luzes e fechando as portas que se mantinham abertas pra que o Bento e a Chica pudessem circular no jardim. Neste dia 30 de março, pela última vez, faço esse giro nesse local que me acolheu pela confiança que recebi do povo gaúcho", escreveu ele na legenda, citando seus dois cães de estimação, da raça Schnauzer.

Leite anunciou sua renúncia ao cargo de governador na última segunda-feira, mas afirmou que continua no PSDB — ele havia sido convidado pelo ex-ministro Gilberto Kassab para entrar na corrida presidencial pelo PSD. Ele, agora, deve se colocar à disposição de seu partido para voltar à corrida presidencial, mesmo tendo perdido as prévias para João Doria.

Mas não apenas isso. O governador também deixou portas abertas para outras possibilidades. Ele não descarta concorrer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou até ao governo gaúcho — ainda que tenha indicado como sucessor o delegado e o seu vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.

"A renúncia não me tira nenhuma possibilidade [nem mesmo a reeleição]; ela me oferece todas. Não há uma definição [de candidatura]. Até que [a candidatura] passe por uma definição de um grupo político", afirmou Leite, em coletiva à imprensa.

Pouco antes do anúncio oficial, o governador divulgou um vídeo em que explicava em tom de candidato as razões de sua decisão.