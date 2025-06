Em últimos posts, Juliana Marins relatou experiências de mochilão na Ásia: 'Nunca me senti tão viva'

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, encontrada sem vida nesta terça-feira, 24, num penhasco da trilha até o pico do Monte Rinjani, na Indonésia, celebrou a vida e exaltou as novas experiências pelas quais passava na Ásia em suas últimas postagem nas redes sociais.

Natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, ela fazia um mochilão pela região do Sudeste Asiático desde fevereiro deste ano.

Durante a viagem, a niteroiense visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã antes de chegar à Indonésia. Nas redes sociais, a publicitária publicou fotografias da empreitada e refletiu sobre os desafios da jornada.

"Minhas emoções esse mês foram como as curvas de Hà Giang.

A viagem ao vietnã começou incrível, até que, na próxima curva, tive algumas crises de ansiedade e, logo na virada seguinte, vivi uma das melhores fases dessa aventura. Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente ta acostumado.

E tá tudo bem. Nunca me senti tão viva", escreveu ela em publicação do dia 29 de maio, quando estava no Vietnã.

As postagens mostram momentos de diversão de Juliana com colegas e cenas de contemplação da niteroiense junto à natureza. Ela exibiu aos seguidores imagens da fauna e da flora dos países e de experiências suas em motocicletas, caiaques e outras caminhadas.

Juliana caiu de um penhasco na última sexta-feira, no horário local da Indonésia, e permaneceu na encosta aguardando por socorro. Após apelos da família, que inicialmente reclamou da negligência das autoridades, até seis equipes de resgate foram deslocadas para a operação de salvamento.

Um drone térmico localizou a brasileira nesta segunda, "visivelmente imóvel", e nesta terça os socorristas chegaram até ela. A morte foi confirmada por parentes, em postagem nas redes sociais.

Em sua última postagem no Instagram, ela postou fotos na Indonésia. "Nunca tente, nunca voe", escreveu na legenda.

Há três semanas, ela compartilhou com os seguidores o quanto sentia falta dos pais durante a viagem.

"Hoje liguei pra eles chorando de saudade. Terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família. Ah, e claro que minha irmã teve que sair no início da conversa porque ela tinha que entrar numa reunião", destacou ela, numa publicação com cliques da família reunida.