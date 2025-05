Em SP, Lula é aprovado por 33,9% e desaprovado por 63,1%, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 33,9% e reprovação de 63,1% no estado de São Paulo, segundo o instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 7. O levantamento aponta que 3% dos paulistas não souberam ou não quiseram opinar sobre a gestão petista.

Essa é a terceira rodada de pesquisa do instituto que mede a popularidade de Lula no maior colégio eleitoral do país. No levantamento anterior, divulgado em fevereiro, a reprovação se manteve no mesmo patamar e a aprovação teve uma leve oscilação negativa de 0,2 ponto percentual.

Na avaliação de governo, 22,2% dos paulistas classificam o trabalho de Lula como ótimo e bom, enquanto 23,4% consideram a administração regular; 52,8% avaliam a gestão como ruim ou péssimo, e 11,5% não souberam responder​.

Os dados mostram que a popularidade de Lula no estado é pior que a do governador Tarcísio de Freitas. O chefe do executivo paulista tem aprovação de 66,8% dos eleitores e 28,9% dos paulistas que classificam a sua gestão como negativa.

O levantamento da Paraná Pesquisas entrevistou 1,7 mil eleitores do estado de São Paulo com 16 ou mais anos entre os dias 1° e 4 de maio. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Cenário presidencial em SP

A pesquisa captou a intenção de voto dos eleitores de São Paulo para a eleição presidencial de 2026. Nos cenários testados, Lula é superado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em eventuais disputas de primeiro turno.

Em um cenário sem Bolsonaro, Michelle e Tarcísio, Lula aparece a frente do segundo colocado, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD).