Em Rondônia, Lula perde para Bolsonaro e Tarcísio em cenários para 2026, diz Paraná Pesquisas

A diferença do petista para Bolsonaro, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, é de 15,2 pontos percentuais

Luiz Inácio Lula da Silva: presidente concedeu entrevista ao Jornal Nacional, no Palácio da Alvorada. (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07h15.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos três cenários testados para a eleição presidencial de 2026 em Rondônia, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas.

Quando não são apresentados nomes aos entrevistados, Bolsonaro lidera com 26,9%, seguido pelo petista com 11,7%. Outros candidatos, como Tarcísio de Freitas e o governador de Goiás Ronaldo Caiado, aparecem em patamares menores, com 2% e 0,6%, respectivamente. Brancos, nulos e indecisos somam 56,7%.

No primeiro cenário, Bolsonaro mantém a dianteira com 54,4% das intenções de voto. Lula aparece em segundo lugar, com 22,4%, uma diferença de 32 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 4,7%, Ratinho Junior aparece com 4,5%, Ronaldo Caiado soma 3,4%, e Renan Filho, 0,3%.

No segundo cenário, com Michelle Bolsonaro no lugar do ex-presidente, ela aparece com 42,3%, seguida por Lula, com 22,8%. Ratinho Junior registra 8,3%, Ronaldo Caiado tem 6,9%, Ciro Gomes marca 5,9%, e Renan Filho, 0,4%. A diferença entre Michelle e Lula é de 19,5 pontos percentuais.

Já na terceira simulação, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é testado, ele lidera com 28,8%, numericamente à frente de Lula, que soma 22,8%. Ratinho Junior aparece em terceiro, com 11,5%, seguido por Ronaldo Caiado (7,8%), Ciro Gomes (7,2%) e Renan Filho (0,5%). A vantagem de Tarcísio sobre Lula é de 6 pontos percentuais, configurando um cenário mais equilibrado.

Espontânea

  • Jair Bolsonaro: 26,9%
  • Lula: 11,7%
  • Tarcísio de Freitas: 2,0%
  • Ronaldo Caiado: 0,6%
  • Michelle Bolsonaro: 0,4%
  • Ratinho Junior: 0,4%
  • Ciro Gomes: 0,2%
  • Outros nomes citados: 1,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%
  • Não sabe/Não opinou: 51,3%

Cenário 1

  • Jair Bolsonaro: 54,4%
  • Lula: 22,4%
  • Ciro Gomes: 4,7%
  • Ratinho Junior: 4,5%
  • Ronaldo Caiado: 3,4%
  • Renan Filho: 0,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,5%
  • Não sabe/Não opinou: 4,8%

Cenário 2

  • Michelle Bolsonaro: 42,3%
  • Lula: 22,8%
  • Ratinho Junior: 8,3%
  • Ronaldo Caiado: 6,9%
  • Ciro Gomes: 5,9%
  • Renan Filho: 0,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7,8%
  • Não sabe/Não opinou: 5,6%

Cenário 3

  • Tarcísio de Freitas: 28,8%
  • Lula: 22,8%
  • Ratinho Junior: 11,5%
  • Ronaldo Caiado: 7,8%
  • Ciro Gomes: 7,2%
  • Renan Filho: 0,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 15,0%
  • Não sabe/Não opinou: 6,5%

O estudo ouviu 1.545 eleitores, entre os dias 9 e 13 de agosto, em 36 municípios do estado. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

