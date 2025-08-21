Em Rondônia, Lula perde para Bolsonaro e Tarcísio em cenários para 2026, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos três cenários testados para a eleição presidencial de 2026 em Rondônia, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas.

Quando não são apresentados nomes aos entrevistados, Bolsonaro lidera com 26,9%, seguido pelo petista com 11,7%. Outros candidatos, como Tarcísio de Freitas e o governador de Goiás Ronaldo Caiado, aparecem em patamares menores, com 2% e 0,6%, respectivamente. Brancos, nulos e indecisos somam 56,7%.

No primeiro cenário, Bolsonaro mantém a dianteira com 54,4% das intenções de voto. Lula aparece em segundo lugar, com 22,4%, uma diferença de 32 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 4,7%, Ratinho Junior aparece com 4,5%, Ronaldo Caiado soma 3,4%, e Renan Filho, 0,3%.

No segundo cenário, com Michelle Bolsonaro no lugar do ex-presidente, ela aparece com 42,3%, seguida por Lula, com 22,8%. Ratinho Junior registra 8,3%, Ronaldo Caiado tem 6,9%, Ciro Gomes marca 5,9%, e Renan Filho, 0,4%. A diferença entre Michelle e Lula é de 19,5 pontos percentuais.

Já na terceira simulação, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é testado, ele lidera com 28,8%, numericamente à frente de Lula, que soma 22,8%. Ratinho Junior aparece em terceiro, com 11,5%, seguido por Ronaldo Caiado (7,8%), Ciro Gomes (7,2%) e Renan Filho (0,5%). A vantagem de Tarcísio sobre Lula é de 6 pontos percentuais, configurando um cenário mais equilibrado.

Espontânea

Jair Bolsonaro: 26,9%

Lula: 11,7%

Tarcísio de Freitas: 2,0%

Ronaldo Caiado: 0,6%

Michelle Bolsonaro: 0,4%

Ratinho Junior: 0,4%

Ciro Gomes: 0,2%

Outros nomes citados: 1,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%

Não sabe/Não opinou: 51,3%

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 54,4%

Lula: 22,4%

Ciro Gomes: 4,7%

Ratinho Junior: 4,5%

Ronaldo Caiado: 3,4%

Renan Filho: 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,5%

Não sabe/Não opinou: 4,8%

Cenário 2

Michelle Bolsonaro: 42,3%

Lula: 22,8%

Ratinho Junior: 8,3%

Ronaldo Caiado: 6,9%

Ciro Gomes: 5,9%

Renan Filho: 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,8%

Não sabe/Não opinou: 5,6%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 28,8%

Lula: 22,8%

Ratinho Junior: 11,5%

Ronaldo Caiado: 7,8%

Ciro Gomes: 7,2%

Renan Filho: 0,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 15,0%

Não sabe/Não opinou: 6,5%

O estudo ouviu 1.545 eleitores, entre os dias 9 e 13 de agosto, em 36 municípios do estado. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.