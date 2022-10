Paralisação dos caminhoneiros: Em relatório, PRF aponta 111 pontos de manifestações em rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicou 111 pontos de manifestação em rodovias federais brasileiras, conforme relatório com base em informações registradas em sistema interno até as 12h30, enviado a participantes do setor de transporte e obtido pelo Broadcast Agro.

Segundo o documento, são 71 interdições, onde o fluxo fica parcialmente impedido, 29 bloqueios, nos quais o fluxo está totalmente impedido, e 11 pontos de concentração, em que um grupo de manifestantes fica fora da rodovia, sem influência no tráfego.

No relatório, populares são apontados como agentes causadores na maioria dos pontos, enquanto em outros são caminhoneiros e outros movimentos sociais. O documento indica protestos em 17 estados (RS, SC, PR, SP, RJ, MG, ES, MT, MS, GO, AM, AC, RO, RR, PA, RN e AL).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo informou que neste momento há três interdições em rodovias federais do Estado. Pelo Twitter, a corporação informou que estão bloqueados trecho da BR-101 no km 247, próximo à cidade de Serra, e em dois pontos da BR-262, no km 95, na altura de Domingos, e no km 160, na cidade de Ibatiba.

A PRF do ES disse que está em negociação para liberação das vias.

Secretaria de SC orienta a evitar transporte de carga viva

A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina está orientando o setor agropecuário a evitar o transporte de cargas de animais enquanto houver bloqueio em rodovias.

A secretaria cita o risco de privação de água, alimentos e exaustão, "o que em casos extremos poderia levar à mortalidade", ressaltou em nota. A pasta diz estar monitorando as manifestações em rodovias federais do Estado em conjunto com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (Cidasc).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira chega a 27 o número de vias interrompidas por manifestantes.

