Em primeiro horário eleitoral gratuito, Lula faz aceno a evangélicos, e Bolsonaro a mulheres

Nesta sexta-feira, 7, foi ao ar o primeiro programa do horário eleitoral gratuito do segundo turno. Pela legislação, quem ficou na liderança no primeiro turno começa a alternância das inserções. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu a propaganda, com cinco minutos, e logo depois veio o presidente Jair Bolsonaro (PL) com outros cinco minutos.

O petista começou o programa eleitoral agradecendo aos mais de 57 milhões de votos que recebeu no primeiro turno. Aproveitou o espaço para também fazer críticas à gestão de Bolsonaro no comando do país. Listou os apoios que já recebeu para o segundo turno, incluindo dos adversários derrotados, Simone Tebet (MDB), e Ciro Gomes (PDT).

Fez ainda um aceno aos evangélicos, lembrando que durante o seu governo foram sancionadas leis que garantiam a liberdade religiosa. Esse grupo é um dos que mais apoia e vota no atual presidente.

Na mesma linha de tentar virar votos, Bolsonaro trouxe no programa o apoio de mulheres, mostrando as deputadas e senadoras eleitas que o apoiam. O voto feminino foi majoritário para o petista. O candidato à reeleição lembrou da votação e eleição recorde de parlamentares alinhados ao seu governo no primeiro turno.

Mostrou ainda todos os governadores reeleitos que já declararam o voto no presidente no segundo turno como, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, Ratinho Junior (PSD), do Paraná. Deixou de fora o apoio do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo.

Horário eleitoral gratuito vai até quando?

O horário eleitoral gratuito vai até o dia 28 de outubro. A propaganda para presidente da República será veiculada na televisão de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

Para os estados com segundo turno para governo, será veiculada das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral será das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.

Como estão as pesquisas de 2º turno?

Para o segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49,3% das intenções de voto totais e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 46,0%, de acordo com pesquisa Futura Inteligência, encomendada pelo banco Modal, divulgada nesta sexta-feira, 7.

Na pesquisa do PoderData, em uma simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula aparece com 52% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), e o presidente Bolsonaro, 48%. A sondagem foi divulgada na quinta-feira, 6, pelo site Poder360.

Já a sondagem do Ipec, a primeira após o primeiro turno, tem Lula com 55% dos votos válidos, e o Bolsonaro com 45%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e divulgada na quarta-feira, 5.

Quando será o 2º turno das Eleições 2022?

Para o cargo de presidente, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no 1º turno, pode votar no 2º?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quais cargos serão votados no 2º turno das eleições 2022?

O segundo turno é somente para cargos de governador e presidente, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos. Para estado sem segundo turno, há votação somente para presidente.

Nas eleições de 2022, doze estados vão ter a definição em uma segunda etapa: São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina, e Rondônia.

Qual a ordem de votação?

Governador: dois dígitos

Presidente: dois dígitos

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

